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Памфилова заявила Путину о грядущей сложной избирательной кампании

Владимир Путин и Элла Памфилова
Владимир Путин и Элла Памфилова (Фото: kremlin.ru)

Глава центральной избирательной комиссии Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила о предстоящей сложной избирательной кампании, в том числе и в Государственную думу. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Уже начали готовиться к следующей кампании. Она будет очень сложная, мы это понимаем, то есть федеральная кампания многослойная, не только выборы в Государственную думу, но там еще много разного рода кампаний будет», — сказала Памфилова.

Глава ЦИК также добавила, что у граждан растет осознание легитимности и доверия к избирательному процессу. «Люди сейчас более требовательными стали, предъявляют не только больше требований и к тем, кого они избирают, но и к нам более жесткие требования стали», — сказала Памфилова.

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Общество
Элла Памфилова

Ранее Памфилова предлагала перенести единый день голосования в России со второго воскресенье сентября, на апрель, когда в школах проходят школьные каникулы. По ее словам, принятие в России процедуры многодневного голосования повлечет неудобства для учебных заведений.

Закон о многодневном голосовании приняли в июле и впервые опробовали на голосовании по поправкам в Конституцию. Памфилова объяснила такой формат голосования стремлением сократить угрозу заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Позднее в ЦИК предложили распространить эту практику и на другие выборы.

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