Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель

Памфилова считает, что с «неудобного», по ее мнению, сентября, единый день голосования можно было бы перенести на апрель. В это время будут школьные каникулы, а значит, и задействовать школы как избирательные участки будет проще

Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Единый день голосования (ЕДГ) в России можно перенести на апрель, когда в школах проходят каникулы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования, или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», — сказала она.

Памфилова, как пишет ТАСС, отметила, что закон о многодневном голосовании не решает ряд проблем, связанных в том числе с тем, что голосование проводится на территориях учебных заведений. «Придется обсуждать бюджет, потому что три дня — это не один день, обсуждать, как проводить, чтобы не мешать учебному процессу», — добавила она.

Вероятность проведения досрочных выборов в Госдуму она исключила.