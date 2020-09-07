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Памфилова предложила перенести единый день голосования на апрель

Памфилова считает, что с «неудобного», по ее мнению, сентября, единый день голосования можно было бы перенести на апрель. В это время будут школьные каникулы, а значит, и задействовать школы как избирательные участки будет проще
Элла Памфилова
Элла Памфилова (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Единый день голосования (ЕДГ) в России можно перенести на апрель, когда в школах проходят каникулы, заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова, передает «Интерфакс».

«Если проводить выборы всегда не в один день, значит, надо тогда или переносить единый день голосования, или думать о каких-то каникулах. Считаю, что лучше найти оптимальный месяц и привести ЕДГ и каникулы к единому знаменателю. Например, проводить выборы в апреле, установить единую неделю каникул, когда можно проводить выборы», — сказала она.

Памфилова допустила перенос единого дня голосования
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Элла Памфилова

Памфилова, как пишет ТАСС, отметила, что закон о многодневном голосовании не решает ряд проблем, связанных в том числе с тем, что голосование проводится на территориях учебных заведений. «Придется обсуждать бюджет, потому что три дня — это не один день, обсуждать, как проводить, чтобы не мешать учебному процессу», — добавила она.

Вероятность проведения досрочных выборов в Госдуму она исключила.

После проведения голосования по поправкам в Конституцию в июле в России был принят закон о многодневном голосовании, впервые опробованном на прошедшем плебисците по поправкам в Конституцию. Памфилова объяснила такой формат голосования стремлением сократить угрозу заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 за счет разведения потоков избирателей «как во времени, так и в пространстве». Позднее она предложила распространить эту практику и на другие выборы. Глава ЦИК сообщила, что на два-три дня планируется растянуть уже голосование на выборах, которые пройдут в России в ближайший единый день голосования, 13 сентября 2020 года.

Источники РБК в июле сообщили, что в Кремле обсуждался вопрос о применении норм, действовавших во время голосования по поправкам к Конституции, на будущих выборах. Речь, в частности, шла о назначении наблюдателей только через Общественную палату, об отмене запрета на публикацию экзитполов до окончания голосования и об отказе от дня тишины.

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В июле глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что в связи с обсуждением проведения выборов в течение нескольких дней возникает и вопрос о переносе единого дня голосования. Она объяснила, что считает сентябрь самым неподходящим для него месяцем. Против этой инициативы выступила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

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Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В сентябре в России помимо прямых выборов губернаторов в 18 регионах должны также пройти выборы депутатов местных парламентов в 11 регионах, довыборы депутатов Госдумы в четырех одномандатных округах и выборы депутатов региональных законодательных собраний в 28 регионах. 

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Элла Памфилова, Единый день голосования, выборы
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