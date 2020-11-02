Глава ЦИК оценила установленный в Вологде «пень им. Эллы Памфиловой»

Элла Памфилова (Фото: ЦИК РФ / Global Look Press)

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова заявила, что ей понравился арт-объект в виде пня для голосования, который ранее установили в Вологде в ее честь. Об этом Памфилова сообщила в беседе с агентством «РИА Новости».

«Я прекрасно отношусь к народному творчеству. Мне очень понравился этот арт-объект. Если его демонтировали, то очень жаль, сожалею об этом», — сказала Памфилова.

В пресс-службе администрации Вологды РБК сообщили, что данный арт-объект был установлен без согласования с администрацией города Вологды, в связи с чем он был демонтирован. Администрация города не принимала участия в его демонтаже, заверили в пресс-службе.

Накануне одна из жительниц Вологды Елена Воскресенская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой запечатлен арт-объект. Он был установлен на набережной около Вологодского Кремля в центре города. На объекте установили табличку с надписью «пень им. Эллы Памфиловой». На самом пне установили кованую урну с прорезью для голосования.

Предполагается, что установку монумента приурочили к голосованию по поправкам к Конституции России, которое прошло летом текущего года. Оно проходило на избирательных участках, придомовых территориях и в населенных пунктах, где нет специальных помещений. Для обозначения такого вида волеизъявления Памфилова ранее предложила ввести в обиход термин «голосование на пеньке».

В середине сентября ЦИК отчиталась о результатах расследования сообщений о «голосовании на пеньке» во время кампании по одобрению изменений в Конституцию. Как отмечала Памфилова, только три сообщения о «голосовании на пеньке» подтвердились, все остальные были признаны фейком.