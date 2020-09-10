Совместная инспекция Украины и ДНР в районе Горловки сорвана

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Украина отказалась пустить инспекцию на ее позиции в Донбассе без согласия на зеркальную проверку позиций войск самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом сообщает офис президента Украины.

«Согласованного в рамках безопасности подгруппы трехсторонней контактной группы (ТКГ) исключительно «одноразового инспектирования» исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны», — сказано в сообщении.

По словам украинских властей, ДНР и ЛНР выдвинули ряд противоречащих друг другу требований, которые «искажают характер договоренностей о режиме прекращения [огня]».

В ДНР в срыве инспекции винят украинскую сторону. По словам пресс-службы представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), руководитель СЦКК Украины потребовал у руководителя донецкого СЦКК, чтобы инспекторы имели отрицательный тест на коронавирус, украинский или российский паспорт, а также отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры «ДНР».

«Кроме того, украинская сторона не подтвердила согласие на инспекцию основной и обязательной для совместного мониторинга локации, где наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы вооруженных формирований Украины», — говорится в сообщении.