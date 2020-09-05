Киев запросил заседание контактной группы после угрозы со стороны ДНР

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Правительство Украины инициировало внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Оно состоится 6 сентября в режиме видеоконференции.

По словам главы дипведомства, это связано с утренним приказом главы ДНР Дениса Пушилина уничтожить инженерные сооружения украинской армии. «Мы сразу сделали шаг в ответ. Мы, Украина, созываем заседание внеочередное трехсторонней контактной группы буквально на завтра», — сказал он.

Кулеба также отметил, что заявление лидера ДНР крайне обеспокоило президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее, 5 сентября, Пушилин отдал приказ уничтожить 7 сентября инженерные постройки Вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе, появившиеся после 22 июля. По его словам, Киев нарушил договор о перемирии и режиме прекращения огня между сторонами.