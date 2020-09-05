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Политика ,  
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Киев запросил заседание контактной группы после угрозы со стороны ДНР

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Правительство Украины инициировало внеочередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Оно состоится 6 сентября в режиме видеоконференции.

По словам главы дипведомства, это связано с утренним приказом главы ДНР Дениса Пушилина уничтожить инженерные сооружения украинской армии. «Мы сразу сделали шаг в ответ. Мы, Украина, созываем заседание внеочередное трехсторонней контактной группы буквально на завтра», — сказал он.

Глава ДНР приказал уничтожить украинские сооружения у линии разграничения
Политика
Денис Пушилин

Кулеба также отметил, что заявление лидера ДНР крайне обеспокоило президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее, 5 сентября, Пушилин отдал приказ уничтожить 7 сентября инженерные постройки Вооруженных сил Украины на линии разграничения в Донбассе, появившиеся после 22 июля. По его словам, Киев нарушил договор о перемирии и режиме прекращения огня между сторонами.

Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе
Политика
Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

В июле участники трехсторонней контактной группы в рамках минского процесса заключили соглашение о прекращении огня на линии соприкосновения в Донбассе. Этот договор запрещает любые наступательные действия. В случае нарушения перемирия и проявления агрессии другая сторона обязана попытаться уладить конфликт, обратившись в Совместный центр по контролю и координации, и только в случае неудачи может начать ответные действия.

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Теги: Киев, Украина, Донбасс, ДНР, Дмитрий Кулеба
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Глава ДНР приказал уничтожить украинские сооружения у линии разграничения
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Контактная группа согласовала новые участки разведения сил в Донбассе
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