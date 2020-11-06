Памфилова рассказала Путину об избравшихся доярках, кочегарах и кузнецах

Владимир Путин и Элла Памфилова (Фото: kremlin.ru)

В России работают не только социальные, но и политические лифты. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает пресс-служба Кремля.

В подтверждение своих слов глава ЦИК представила социально-демографический состав победителей осенних выборов, который, как она отметила, был составлен впервые. Согласно данным комиссии, почти 37% избравшихся на выборах — служащие разного уровня. Далее следуют учителя, преподаватели — их около 16%. На третьем месте представители рабочих профессий. «Кстати, сразу расскажу: что там уборщица — у нас 23 доярки, 11 телятниц, 34 кочегара (видимо, пошли по стопам Виктора Цоя, только тот в музыку, а эти — в политику), два кузнеца, 24 охотоведа, 11 чабанов», — добавила Памфилова.

В Костромской области на прошедших в сентябре выборах уборщица местной администрации стала главой Повалихинского поселения. Она была единственным конкурентом предыдущего главы поселка Николая Локтева. Женщину поддержали 87 человек, а действующий на тот момент глава поселения набрал лишь 48 голосов. Всего в селе проживают 400 человек. 1 октября Локтева вступила в должность.

В России 13 сентября прошел основной день голосования на региональных и местных выборах. В 18 регионах выбрали губернаторов, в 11 субъектах — депутатов местных парламентов, депутатов в Госдуму — в четырех одномандатных округах и депутатов региональных законодательных собраний — в 28 регионах.