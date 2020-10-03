Как живет первое в России поселение под руководством уборщицы. Репортаж

До инаугурации 35-летняя Удгодская четыре года работала уборщицей здесь же, в здании администрации; ее дом находится в сотне метров от входа. У дома — куры, гуси и кролики, которых она смущенно продемонстрировала журналистам. Муж Удгодской официально безработный, вахтовым методом ездит в Москву на заработки, двое детей-подростков учатся в Чухломе. Примерно раз в месяц она посещала собрания сельского совета в числе восьми депутатов — тоже попросили, так как больше было некому. «Приходили голосовать по бумагам, которые [главе поселения Николаю] Локтеву поступали. Мы бесплатно работали», — рассказывает она.

Работа ее более чем устраивала, но летом глава администрации Николай Локтев попросил ее выдвинуться на выборах главы поселения. Бывшему полицейскому, баллотировавшемуся при поддержке «Единой России», требовался конкурент, чтобы победить и избраться на новый срок, но все, кого он просил, участвовать отказались. В аппарате администрации затрудняются назвать всех, к кому обращался Локтев, но помнят, что Марина была из них последней из восьми депутатов, к которым он подходил. «Я его уважаю, поэтому согласилась», — объясняет женщина.

В итоге за уборщицу администрации проголосовали 87 человек, а за действовавшего на тот момент главу — 48. До проигрыша в выборах Локтев возглавлял поселение пять лет.

Повалихино — деревня в 533 км от Москвы. В Повалихинском поселении, которое намеревался снова возглавить Локтев, 29 деревень, живых из которых — около десяти, и 458 зарегистрированных жителей. В действительности жителей еще меньше — молодежь разъехалась по городам, объясняют в администрации. В самом Повалихино чуть больше сотни жителей.

«Навредничали»

Победа для Удгодской стала шоком: «Сначала думала отказаться [от поста], а потом съездила в администрацию Чухломского [муниципального] района, поговорила с руководством. Там сказали, что поддержат, что раз все так получилось, буду работать — и я настроилась». Локтев, хоть и расстроился, итоги выборов признал и даже пообещал помогать своей сменщице.

Кроме него в помощь Удгодской остались прежние сотрудники аппарата — старший специалист администрации и бухгалтер. На четвертую позицию — освободившееся место уборщицы, видимо, проведут конкурс, шутят они.

«Утром пришли [на работу], а наше население волюшку то свою и изъявило», — сокрушается бухгалтер администрации Ирина Сугодская. Она много лет проработала в администрации и считает, что жители «голосовали от балды» и «навредничали».

«Мы ей [Удгодской], конечно, поможем. Но писать-то в школе учат. Ей сейчас надо заявление в налоговую инспекцию на пяти листах отправлять. Что она будет делать?!», — задается вопросом бухгалтер. Сама Удгодская признается, что по-прежнему не представляет свои будущие обязанности. «Это ж тяжело: я с документами ни разу делов-то не имела», — говорила она местным изданиям изначально. Теперь она надеется, что с помощью специалистов разберется в ситуации.

«Рабочих мест нет и не будет»

Удгодская победила за счет протестного голосования, хотя жители неохотно озвучивают свои претензии к Локтеву прибывшим из Москвы журналистам. «Надоел, — лаконично отвечает продавщица магазина «Продукты» Светлана. — Пусть другим даст поработать».

50-летний Виктор, официально безработный, объясняет свой выбор советом супруги. «Мне жена сказала, не хочешь за него [Локтева], голосуй за другого». По его словам, Локтев «не общался с народом», что многих обижало, потому что народу «нужно быть ближе». Было бы три кандидата — проголосовал бы за третьего, допускает он.

Впрочем, особых надежд на новое руководство района никто не возлагает. «Да какая разница, кто там. Что изменится, если деньги не выделяют? У нас ни детской площадки, ни водоема, автобусы почти не ходят», — перечисляет пенсионер Михаил Балагов. «На свои деньги не будешь же ничего делать. Мы тут все безработные. Рабочих мест нет и не будет», — объясняет он.

«Уровень безработицы стопроцентный», — с горькой иронией соглашаются в администрации поселения. Официально в Повалихино работает около 10% населения, в основном это женщины, говорит старший специалист администрации поселения Ирина Нечаева. В деревне из возможных мест работы остались только пилорама, средняя школа, два магазина и дом культуры (на магазине висит приглашение отметить в ДК день пожилого человека). Мужчины в основном ездят на заработки в Кострому и Москву, как делает и муж Удгодской, или неофициально работают с деревом. «Детский сад закрылся, так что если детей некуда девать, сидят с ними дома. На работу все равно идти некуда», — говорит Нечаева. Автобусы в Кострому ходят трижды в неделю.

«Голосовали умом обиженные»

В целом в окружении Локтева считают, что люди вряд ли руководствовались какими-то рациональными мотивами — здесь остаются и голосовать пришли «люди, плохо понимающие ситуацию». Проигравшему Локтеву 58 лет. Общаться с РБК он отказался. В администрации его называют мягким и необщительным и считают, что на выборе жителей сказалась зависть: для безработных зарплата главы в 29 тыс. руб. — внушительная сумма, а Локтев еще получает около 20 тыс. руб. пенсии по выслуге лет в МВД. По местным меркам, пенсии для жизни вполне достаточно. Сама Нечаева получает 19 тыс. руб. в месяц, что тоже может стать предметом для зависти, подозревает она.

«Все бегут в города. Остаются только умом обиженные», — говорит обиженный на волеизъявление жителей сотрудник администрации, попросивший остаться неназванным.

В чем будет заключаться работа главы поселения, Удгодская пока не разобралась. Охарактеризовать свои политические взгляды она затрудняется.

О федеральных событиях — митингах в Хабаровске, отравлении Алексея Навального и протестах в Белоруссии — ничего не слышала. «У нас тут не очень хорошо со связью и интернетом, так что ваши московские вопросы не очень актуальны», — перебивает ее специально прибывшая для общения с прессой в день инаугурации сотрудница муниципальной пресс-службы Мария Тихомирова.

Пытался ли кто-то связаться с ней из региональной власти, Удгодская не знает: «Может, звонил кто-то. Я трубку перестала брать. Устала».

В случае с победой Удгодской речь идет о самом мелком уровне выборов — люди в массе своей понимают, что в таких малых поселениях местная власть не имеет ресурсов и мало что может решить, отмечает политолог Александр Пожалов.

Он предполагает, что в данном случае сыграла «безопасная» демонстрация усталости от отсутствия каких-либо изменений и перспектив для деревни, умножившаяся на эмоционально-негативное отношение к личности прежнего главы.

Люди проголосовали за «простого человека» в пику прежнему главе и по принципу «хуже все равно не будет, а так на нас в районе и области внимание обратят», рассуждает Пожалов.

«А чему радоваться-то?»

В администрации Повалихинского поселения раздосадованы таким вниманием федеральных СМИ. «Нам звонят журналисты и в телефон кричат: «Ура! Честные выборы прошли!». А чему радоваться-то?» — возмущается бухгалтер администрации, которая не понимает, как дальше работать с бывшей уборщицей.

Бюджет сельского поселения — полностью дотационный, около 2,5 млн руб. в год, констатирует старший специалист администрации Ирина Нечаева. Больно видеть, как поселок приходит в упадок и запустение, но без каких-либо полномочий на муниципальном уровне сделать что-либо невозможно, сокрушается она.

Это глубокая депрессивная периферия с безработицей, безденежьем и очень плохой инфраструктурой, соглашается экономист Наталья Зубаревич.

Глава поселения не имеет ни денег, ни полномочий, кроме вывоза мусора, содержания клуба и дорог внутри поселения, объясняет она. «Деньги они получают как трансферт из муниципального района, тот — из областного бюджета. Урезание средств и полномочий местного самоуправления началось с реформы Дмитрия Козака 2004–2007 годов, когда все функции поселений и муниципальных районов постепенно передавались на региональный уровень. Сейчас все жестко вертикализовано, а федеральная власть экономит на всем чем можно, продолжает эксперт.

«В России местного самоуправления нет, оно умерло. Поэтому, кого бы ни избрали — не имеет значения», — констатирует Зубаревич.