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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 217 Байден 253
Выборы президента США ,  
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Байден попросил американцев спокойно дождаться окончания подсчета голосов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал американцев к спокойствию во время подсчета голосов на выборах главы государства. Его слова передает CNN.

«Я прошу всех сохранять спокойствие <...> Процесс идет. Подсчет завершается», — сказал Байден.

Он отметил, что результаты голосования будут известны очень скоро. Демократ также добавил, что не сомневается в своей победе на президентских выборах.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В этом году поучаствовать в голосовании по почте решило беспрецедентно высокое число американцев, поэтому во многих штатах затянулся процесс подсчета голосов, который идет до сих пор.

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Дональд Трамп

Кандидат от республиканцев, действующий президент США Дональд Трамп выступает за то, чтобы бюллетени, которые пришли уже после закрытия избирательных участков, не учитывались. Однако Байден настаивает на том, чтобы каждый голос был учтен.

На следующий день после выборов Трамп заявил, что сначала лидировал «во многих ключевых штатах», однако затем ситуация в некоторых из них поменялась. Он назвал это «странным». По словам Трампа, в стране происходит «большое мошенничество» при подсчете голосов.

Поэтому президент потребовал у избирательных комиссий остановить подсчет голосов. Суды в Джорджии и Мичигане отклонили соответствующие иски предвыборного штаба Трампа.

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