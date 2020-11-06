Байден попросил американцев спокойно дождаться окончания подсчета голосов

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал американцев к спокойствию во время подсчета голосов на выборах главы государства. Его слова передает CNN.

«Я прошу всех сохранять спокойствие <...> Процесс идет. Подсчет завершается», — сказал Байден.

Он отметил, что результаты голосования будут известны очень скоро. Демократ также добавил, что не сомневается в своей победе на президентских выборах.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. В этом году поучаствовать в голосовании по почте решило беспрецедентно высокое число американцев, поэтому во многих штатах затянулся процесс подсчета голосов, который идет до сих пор.