Трамп пообещал оспорить результаты во всех штатах с перевесом Байдена

Дональд Трамп (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп намерен подать иски во всех штатах, где перевес голосов на выборах оказался у его главного соперника, кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Об этом американский лидер написал в Twitter.

«Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, в соответствии с законодательством о мошенничестве с избирателями и подтасовке выборов на уровне штата», — сообщил Трамп.

По словам политика, есть «множество доказательств» нарушения закона и мошенничества с результатами. Конкретные примеры Трамп не перечислил, заявив, что в этом достаточно убедиться, просто «заглянув в СМИ».

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