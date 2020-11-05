Проценко сообщил о полной заполненности больницы в Коммунарке

Вид на территорию медицинского комплекса в Коммунарке (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом. Об этом заявил главврач больницы Денис Проценко в рамках документального сериала «Эпидемия с Антоном Красовским».

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, верно ли, что Коммунарка заполнилась больными COVID-19 «под завязку».

Всего в медучреждении, как озвучил ведущий программы, находятся 870 человек. Из них в реанимации, уточнил Проценко, лежат 137 пациентов.

По последним данным, опубликованным Проценко в Facebook, в Коммунарке на лечении были 957 пациентов, в отделениях реанимации — 191 человек.