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Пандемия коронавируса ,  
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Проценко сообщил о полной заполненности больницы в Коммунарке

Вид на территорию медицинского комплекса в Коммунарке
Вид на территорию медицинского комплекса в Коммунарке (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

Больница в Коммунарке полностью заполнена пациентами с коронавирусом. Об этом заявил главврач больницы Денис Проценко в рамках документального сериала «Эпидемия с Антоном Красовским».

«Да», — сказал он, отвечая на вопрос, верно ли, что Коммунарка заполнилась больными COVID-19 «под завязку».

Всего в медучреждении, как озвучил ведущий программы, находятся 870 человек. Из них в реанимации, уточнил Проценко, лежат 137 пациентов.

По последним данным, опубликованным Проценко в Facebook, в Коммунарке на лечении были 957 пациентов, в отделениях реанимации — 191 человек.

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В начале октября Проценко заявил, что москвичи расслабились и перестали соблюдать профилактические ограничения, что повлекло рост заболеваемости в столице. «Перестали носить маски, перестали соблюдать строгую гигиену рук, мы опять вернулись к обнимашкам, к рукопожатиям», — указал врач.

За последние сутки в Москве выявили 5255 новых случаев заражения. Общее число заболевших в городе выросло до 450 436 человек.

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Мэр Москвы Сергей Собянин 5 ноября сообщил, что эпидемиологическая ситуация вновь начала обостряться. В то же время власти, по его словам, все еще не планируют возвращаться к жестким ограничениям. 

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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