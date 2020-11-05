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В службе приставов объяснили обыски в ФБК

Фото:Kira_Yarmysh / Twitter
Фото: Kira_Yarmysh / Twitter

Следственные действия в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального проводятся в рамках уголовного дела о неисполнении решения суда. Об этом сообщили РБК в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов.

Как пояснили в пресс-службе, 5 ноября было возбуждено дело по ч. 2 ст. 315 УК РФ (неисполнение приговора суда) в отношении директора Фонда борьбы с коррупцией. «ГУФССП России по г. Москве в рамках расследования уголовного дела проводятся следственные действия», — сказали там.

В ФБК сообщили об обыске в офисе
Общество
Фото:Kira_Yarmysh / Twitter

Ранее об обыске сообщила пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш и соратник Навального Леонид Волков. По данным источников «РИА Новости» и ТАСС, уголовное дело связанно с невыплатой 29 млн руб. бизнесмену Евгению Пригожину.

В октябре прошлого года Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с политика Алексея Навального, юриста ФБК Любови Соболь и ФБК по 29,2 млн руб. (суммарно 86,7 млн руб.) из-за ролика, в котором бывшая сотрудница «Московского школьника» Наталья Шилова рассказывала, что компания поставляет в школы и детсады некачественные продукты питания. В ролике оппозиционеры утверждали, что комбинат принадлежит Пригожину. Однако бизнесмен связь с ним отрицает.

В августе Пригожин выкупил у «Московского школьника» долг перед оппозиционерами.

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