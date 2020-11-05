В ФБК сообщили об обыске в офисе

Фото: Kira_Yarmysh / Twitter

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск. Об этом сообщили в Twitter пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш и соратник оппозиционера Леонид Волков.

«В ФБК обыск. Давненько не было! У дверей офиса ОМОН», — написал Волков.

Как уточнила Ярмыш, пока неизвестно, по какому делу проводится обыск. Позже она сообщила, что, предварительно, в ФБК пришли приставы. Директор ФБК Иван Жданов заявил, что, как ему предварительно передали, «приставы пришли искать по исполнительному производству 29 млн руб.».

Ярмыш выложила фотографии сотрудников МЧС с инструментами, которых вызвали, чтобы выломать дверь офиса ФБК. «В студии «Навальный LIVE» тоже обыск», — отметила она.