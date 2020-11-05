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В ФБК сообщили об обыске в офисе

Фото:Kira_Yarmysh / Twitter
Фото: Kira_Yarmysh / Twitter

В московский офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск. Об этом сообщили в Twitter пресс-секретарь фонда Кира Ярмыш и соратник оппозиционера Леонид Волков.

«В ФБК обыск. Давненько не было! У дверей офиса ОМОН», — написал Волков.

Как уточнила Ярмыш, пока неизвестно, по какому делу проводится обыск. Позже она сообщила, что, предварительно, в ФБК пришли приставы. Директор ФБК Иван Жданов заявил, что, как ему предварительно передали, «приставы пришли искать по исполнительному производству 29 млн руб.».

В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском
Общество
Фото:Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Ярмыш выложила фотографии сотрудников МЧС с инструментами, которых вызвали, чтобы выломать дверь офиса ФБК. «В студии «Навальный LIVE» тоже обыск», — отметила она.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК заявили, что не обладают информацией по этому вопросу.

В начале октября российский бизнесмен Евгений Пригожин подал иски к оппозиционерам Алексею Навальному и Любови Соболь по 5 млн руб. каждый в качестве компенсации причиненного ими морального вреда.

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Фото:Георгий Албуров / Twitter

Иск в отношении Навального связан с его постом в Twitter. В публикации утверждалось, что на связанные с оппозиционером счета поступил 1 млн руб. от Пригожина.

Иск к Соболь связан с ее комментарием в прессе. В нем она заявила, что Пригожин связан с комбинатом питания «Московский школьник», который поставляет еду для детей в учебные учреждения, и давала оценки качеству еды.

Как указано в исковых заявлениях, данные сведения не соответствуют действительности, носят оскорбительный характер и порочат деловую репутацию. Пригожин также потребовал от Навального и Соболь опровергнуть указанные утверждения.

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