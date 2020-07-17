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В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС
Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Видео с сотрудниками правоохранительных органов в своем Twitter опубликовал юрист фонда Александр Головач.

Головач отметил, что вначале группа оперативников заблудилась и не смогла найти нужный им коридор. «Ребят, ну это уже какой обыск по счету, пора бы и запомнить дорогу», — написал он.

Следственные действия в ФБК проводятся на фоне уголовного дела, которое Следственный комитет расследует в отношении основателя фонда Алексея Навального по статье о клевете. 17 июля его допросили, следователь взял с него подписку о невыезде.

В СК взяли с Навального подписку о невыезде
Общество
Алексей Навальный

О возбуждении против оппозиционера уголовного дела о клевете СК сообщал 15 июня. Поводом для этого стал комментарий в Twitter в видео с агитацией за поправки в Конституцию. Навальный перепостил ролик у себя в Twitter и назвал людей, участвовавших в съемках ролика, «продажными холуями», «предателями», «людьми без совести» и «позором страны». В ролике снимались сыровар Олег Сирота, дизайнер Артемий Лебедев, космонавт Олег Кононенко, а также ветеран войны Игнат Артеменко. 

РБК обратился за комментарием в пресс-службы ГСУ СК РФ по Москве и столичного главка МВД.

Материал дополняется.

Автор: Георгий Тадтаев
При участии: Роман Кирьянов
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