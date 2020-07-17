В офис Фонда борьбы с коррупцией пришли с обыском

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального пришли сотрудники правоохранительных органов, они проводят обыск, сообщилапресс-секретарь фонда Кира Ярмыш. Видео с сотрудниками правоохранительных органов в своем Twitter опубликовал юрист фонда Александр Головач.

Головач отметил, что вначале группа оперативников заблудилась и не смогла найти нужный им коридор. «Ребят, ну это уже какой обыск по счету, пора бы и запомнить дорогу», — написал он.

Следственные действия в ФБК проводятся на фоне уголовного дела, которое Следственный комитет расследует в отношении основателя фонда Алексея Навального по статье о клевете. 17 июля его допросили, следователь взял с него подписку о невыезде.