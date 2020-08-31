В ФБК сообщили об изъятии техники у съемочной группы в Татарстане

В ФБК сообщили, что охрана объекта, на котором сотрудники фонда снимали расследования, преследовала их и повредила им машину. На место приехали сотрудники полиции, которые начали изымать у них технику, в том числе дроны

Фото: Георгий Албуров / Twitter

На съемочную группу Фонда борьбы с коррупцией совершено нападение во время съемок в Татарстане, сообщил в своем Twitter руководитель отдела расследований Георгий Албуров.

По его словам, за машиной группы погнались два квадроцикла.

«Мы приехали сюда делать расследование, одно из цикла региональных расследований, очень важное для нас, и во время съемки, которая была три часа назад, было нечто совершенно невообразимое. За нами была настоящая погоня, как в фильме про Джеймса Бонда, два квадроцикла блокировали нам дорогу, повредили машину и в итоге заблокировали нас», — рассказал Албуров.

Сотрудники ФБК вызвали ГИБДД. По словам Албурова, после этого один из людей, преследовавших группу на квадроциклах, написал на них заявление, «что мы нарушаем его частную жизнь». «Тут же, спустя десять минут, сюда приехали полиция и Следственный комитет», — сообщил Албуров. Сотрудники правоохранительных органов начали производить выемку техники у съемочной группы в рамках доследственной проверки, рассказал Албуров. Также, по его словам, силовики намерены произвести личный досмотр.