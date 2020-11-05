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Премьер Швеции изолировался из-за контактов его окружения с больным COVID

Стефан Левен
Стефан Левен (Фото: stefanlofven / Facebook)

Премьер-министр Швеции Стефан Левен сообщил, что ушел на самоизоляцию, так как человек из его окружения контактировал с зараженным коронавирусом. Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Левен пояснил, что у человека из его окружения тесты не выявили наличия инфекции. Несмотря на это, по рекомендации своего врача он решил вместе с женой изолироваться. Премьер сообщил, что работает удаленно.

«Работаю удаленно, у нас все хорошо, симптомов нет», — написал он в Facebook. В ближайшее время 63-летний премьер и его жена сдадут тесты.

На данный момент в Швеции выявлено более 137,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли почти 6 тыс.

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Фото:Ali Lorestani / TT News Agency via Reuters

Власти королевства отказались от введения строгих ограничений, рассчитывая на то, что распространение болезни прекратится само вследствие выработки коллективного иммунитета к коронавирусу. В сентябре специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Дэвид Набарро назвал шведский подход к борьбе с коронавирусной инфекцией верным. Он отметил, что власти этой страны положились на сознательность граждан и не стали вводить жесткие карантинные меры, и призвал другие государства придерживаться такой же политики в будущем. Жесткий карантин он считает «грубым инструментом», бьющим по доходам граждан и малого бизнеса.

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Позднее глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что достижение коллективного иммунитета путем свободного распространения вируса противоречит этике и научному подходу. «Еще никогда в истории коллективный иммунитет не использовался в качестве стратегии борьбы со вспышкой заболевания, не говоря уже о пандемии», — отметил он.

В июле в Швеции была создана комиссия для расследования подхода властей страны к борьбе с COVID-19. Главный эпидемиолог королевства Андерс Тегнелл ранее заявлял, что подход властей к борьбе с распространением вируса привел к чрезмерному числу смертей.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
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Источник: JHU
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