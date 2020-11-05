Премьер Швеции изолировался из-за контактов его окружения с больным COVID

Стефан Левен (Фото: stefanlofven / Facebook)

Премьер-министр Швеции Стефан Левен сообщил, что ушел на самоизоляцию, так как человек из его окружения контактировал с зараженным коронавирусом. Об этом глава правительства написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Левен пояснил, что у человека из его окружения тесты не выявили наличия инфекции. Несмотря на это, по рекомендации своего врача он решил вместе с женой изолироваться. Премьер сообщил, что работает удаленно.

«Работаю удаленно, у нас все хорошо, симптомов нет», — написал он в Facebook. В ближайшее время 63-летний премьер и его жена сдадут тесты.

На данный момент в Швеции выявлено более 137,7 тыс. случаев заболевания COVID-19, умерли почти 6 тыс.