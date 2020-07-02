Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия, созданная по требованию оппозиции, даст оценку мерам правительства и региональных властей по борьбе с заболеванием. Швеция сильно опережает соседние с ней страны по числу умерших и заболевших

Пляж в Мальмё, Швеция (Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters)

В Швеции создана комиссия, которая займется расследованием подхода властей страны к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Bloomberg. Ее возглавил бывший председатель Высшего административного суда Матс Мелин.

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. Итоговый отчет должен быть представлен в феврале 2022 года, а до этого комиссия обнародует два предварительных доклада. Первый из них ожидается 30 ноября.

Создать независимую комиссию для расследования реакции властей на вспышку заболевания потребовали оппозиционные партии Швеции, отмечает Deutsche Welle. «Нам необходимо использовать общий подход, чтобы увидеть, как это работает на национальном, региональном и местном уровнях», — заявил премьер-министр страны Стефан Левен.

Швеция — одна из немногих стран, которые отказались от жестких мер изоляции в ответ на пандемию. Едва ли не единственной из них стал запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 50 участников. Научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке в интервью РБК заявил, что соблюдение социальной дистанции и мытье рук являются достаточными мерами для остановки распространения коронавируса. Закрытие границ он назвал бесполезным ограничением, а запрет людям выходить на улицу — глупостью. По мнению советника, население должно выработать «коллективный иммунитет» к болезни, для получения которого 60% должны переболеть коронавирусом.