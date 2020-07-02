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Швеция начала расследование принятых против коронавируса мер

Комиссия, созданная по требованию оппозиции, даст оценку мерам правительства и региональных властей по борьбе с заболеванием. Швеция сильно опережает соседние с ней страны по числу умерших и заболевших
Пляж в Мальмё, Швеция
Пляж в Мальмё, Швеция (Фото: Johan Nilsson / TT News Agency / Reuters)

В Швеции создана комиссия, которая займется расследованием подхода властей страны к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает Bloomberg. Ее возглавил бывший председатель Высшего административного суда Матс Мелин.

Комиссия даст оценку действиям правительства и региональных властей, которые те предприняли для борьбы с распространением инфекции, и сравнит их с мерами, принятыми в других странах. Итоговый отчет должен быть представлен в феврале 2022 года, а до этого комиссия обнародует два предварительных доклада. Первый из них ожидается 30 ноября.

Советник правительства Швеции — РБК: «Нельзя сидеть в карантине вечно»
Политика

Создать независимую комиссию для расследования реакции властей на вспышку заболевания потребовали оппозиционные партии Швеции, отмечает Deutsche Welle. «Нам необходимо использовать общий подход, чтобы увидеть, как это работает на национальном, региональном и местном уровнях», — заявил премьер-министр страны Стефан Левен.

Швеция — одна из немногих стран, которые отказались от жестких мер изоляции в ответ на пандемию. Едва ли не единственной из них стал запрет на проведение массовых мероприятий более чем на 50 участников. Научный советник шведского правительства и ВОЗ Юхан Гизеке в интервью РБК заявил, что соблюдение социальной дистанции и мытье рук являются достаточными мерами для остановки распространения коронавируса. Закрытие границ он назвал бесполезным ограничением, а запрет людям выходить на улицу — глупостью. По мнению советника, население должно выработать «коллективный иммунитет» к болезни, для получения которого 60% должны переболеть коронавирусом.

Главный эпидемиолог Швеции заявил о гибельных ошибках в борьбе с COVID-19
Общество
Фото: Maxim Thore / Bildbyran / ZUMA / ТАСС

В начале июня главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл признал, что подход Швеции к борьбе с распространением инфекции привел к чрезмерному числу смертей. До этого он заявил, что одной из ошибок стало то, что с самого начала власти не сосредоточились на защите пожилых людей. Как отмечает DW, половина из всех умерших — это постояльцы домов престарелых.

Согласно официальным данным, по состоянию на 2 июля в Швеции выявлено 69 692 случая заболевания, умерли 5370 человек. По этому показателю она опережает соседние с ней страны. По данным Университета Джонса Хопкинса, в Финляндии подтверждено 7,2 тыс. случаев инфицирования и 328 смертей, в Норвегии — 8,8 тыс. заразились, 251 человек скончался, в Дании — 12,9 тыс. заразились, 606 умерли.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Швеция, коронавирус
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