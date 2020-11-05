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По делу о нападении подростка в Татарстане арестовали еще трех человек

Здание Кукморского районного суда Республики Татарстан
Здание Кукморского районного суда Республики Татарстан (Фото: kukmorsky.tat.sudrf.ru)

В Татарстане заключили под стражу еще троих подозреваемых по делу о нападении подростка на полицейский участок. Об этом сообщили в пресс-службе Кукморского районного суда.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ», — говорится в сообщении суда.

Место нападения подростка на полицейских в Татарстане. Видео
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В пресс-службе суда РБК пояснили, что всего в уголовном деле, возбужденном по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на теракт), шесть подозреваемых.

«По данному делу были задержаны шесть граждан, и в отношении этих шести граждан была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в суде. Также в пресс-службе добавили, что в отношении других лиц уголовные дела не возбуждались.

Стали известны подробности о напавшем на полицейских в Татарстане
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Здание ОМВД по Кукморскому району

В субботу, 31 октября, по делу о нападении подростка на полицейский участок был задержан его отчим Марат Замалиев. В 2001 году он привлекался к уголовной ответственности за диверсии и изготовление взрывных устройств. Позднее по делу задержали еще пять человек, Замалиева арестовали. 3 ноября суд заключил под стражу еще двух фигурантов.

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В городе Кукмор 30 октября произошло нападение на полицейский участок. Подросток бросил на территорию парковки местного ОМВД бутылку с горючей смесью. По данным СМИ, при этом он выкрикивал «Аллах акбар, я вас всех убью». Сотрудники полиции попытались задержать 16-летнего юношу, однако он оказал сопротивление и ранил полицейского. В результате сотрудники МВД застрелили нападавшего.

По факту произошедшего Следственный комитет завел уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК России (покушение на террористический акт) и по ст. 317 УК России (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). По данным следствия, подросток был связан с радикальной религиозной ячейкой, говорил источник РБК.

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