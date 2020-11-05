По делу о нападении подростка в Татарстане арестовали еще трех человек

Здание Кукморского районного суда Республики Татарстан (Фото: kukmorsky.tat.sudrf.ru)

В Татарстане заключили под стражу еще троих подозреваемых по делу о нападении подростка на полицейский участок. Об этом сообщили в пресс-службе Кукморского районного суда.

«Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих граждан, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ», — говорится в сообщении суда.

В пресс-службе суда РБК пояснили, что всего в уголовном деле, возбужденном по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК России (покушение на теракт), шесть подозреваемых.

«По данному делу были задержаны шесть граждан, и в отношении этих шести граждан была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — указали в суде. Также в пресс-службе добавили, что в отношении других лиц уголовные дела не возбуждались.