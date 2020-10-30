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30 окт, 13:31
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Место нападения подростка на полицейских в Татарстане. Видео
В городе в Кукмора в Татарстане подросток с ножом напал на отдел полиции. Полицейские погнались за ним и застрелили его
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