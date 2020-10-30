После нападения с ножом в Татарстане завели дело о покушении на теракт

Полицейские застрелили нападавшего. Уголовное дело возбуждено и по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Следователи в Татарстане завели уголовное дело о покушении на теракт после нападения 16-летнего подростка с ножом, сообщает СК.

По версии следствия, подросток бросил в отдел полиции коктейль Молотова, пытаясь поджечь здание. При попытке задержания он нанес полицейскому «не менее трех ударов ножом».

«Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков», — сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено возбуждено по двум статьям: ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).