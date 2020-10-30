После нападения с ножом в Татарстане завели дело о покушении на теракт

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 октября
USD ЦБ: 78,87 (+1,32) Инвестиции, 29 окт, 12:31
Курс евро на 30 октября
EUR ЦБ: 92,6 (+1,34) Инвестиции, 29 окт, 12:31
В Москве за сутки от коронавируса вылечились почти 4 тыс. человек Общество, 10:25 Инвестиционный марафон: в какие сектора вложиться на перспективу РБК и СберПервый, 10:22 Рахмон вступил в должность президента Таджикистана в пятый раз Политика, 10:13 В США зафиксировали рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом Общество, 10:07 AliExpress зафиксировал рост продаж товаров к Хэллоуину более чем на 20% Общество, 10:00 Инновационный хаб или центр микрообучения: как изменится роль HR-отдела Pro, 10:00 В ВТБ оценили максимальный уровень потерь от признания плохих кредитов Финансы, 10:00 Главный тренер клуба КХЛ «Северсталь» заразился коронавирусом Спорт, 09:56 Пентхаус, дуплекс и консьерж-сервис: клубный дом на Яузе с тихим двором РБК и INSIGMA, 09:53 Теннисист Зверев отверг обвинения в домашнем насилии Спорт, 09:49 В Москве посетителей магазинов без масок оштрафовали на 50 млн руб. Общество, 09:45 Apple подешевела на $83 млрд после падения продаж iPhone в Китае Инвестиции, 09:42 После нападения с ножом в Татарстане завели дело о покушении на теракт Общество, 09:33 Зеленский внес в Раду законопроект о разгоне Конституционного суда Политика, 09:32
Общество ,  
0 

После нападения с ножом в Татарстане завели дело о покушении на теракт

Полицейские застрелили нападавшего. Уголовное дело возбуждено и по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов

Следователи в Татарстане завели уголовное дело о покушении на теракт после нападения 16-летнего подростка с ножом, сообщает СК.

По версии следствия, подросток бросил в отдел полиции коктейль Молотова, пытаясь поджечь здание. При попытке задержания он нанес полицейскому «не менее трех ударов ножом».

«Другой полицейский после предупредительных выстрелов в воздух вынужден был открыть огонь на поражение. В результате полученных ранений злоумышленник скончался до приезда медиков», — сообщили в СК.

Уголовное дело возбуждено возбуждено по двум статьям: ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Полицейские в Татарстане застрелили напавшего на них с ножом подростка
Общество
ОМВД по Кукморскому району

В МВД сообщили, что участковый заметил возгорание на территории ОМВД и осколки стекла, после чего принялся тушить огонь. В это время в сторону парковки были брошена еще одна бутылка с горючей смесью.

Полицейские начали преследование злоумышленника, который пытался скрыться. «Когда полицейские настигли злоумышленника, тот начал угрожать им ножом. На неоднократные требования прекратить противоправные действия, молодой человек не реагировал. При задержании оказал активное сопротивление и нанес одному из полицейских несколько ножевых ранений», — сообщила пресс-служба ведомства.

Читайте на РБК Pro
Психология цены $9,99: как мозг покупается на уловки продавцов Слезь с дохлой лошади: как вовремя понять, что стартап обречен Игра в Бога: за что критикуют главу японской интернет-империи Как в Сингапуре зарабатывают на путешествиях в «нормальность» — Bloomberg

Полицейские применили табельное оружие, подросток был убит.

Ницца, Авиньон, Лион. Что дальше?
Политика
Полицейские возле базилики Нотр-Дам-де-Нис

Накануне нападения с ножом произошли во Франции, Канаде и в Саудовской Аравии. Утром эмигрант из Туниса убил ножом трех человек в Ницце. В Авиньоне преступник угрожал ножом прохожим, затем попытался напасть на полицейских. Они открыли огонь на поражение, нападавший убит. В Лионе был задержан мужчина с большим ножом, он размахивал им на трамвайной остановке и пытался сесть в трамвай, никто не пострадал. Еще один инцидент произошел в Джидде, в Саудовской Аравии, у французского консульства. Там вооруженный острым предметом человек ранил охранника диппредставительства, после чего был задержан. В Канаде правоохранители застрелили вооруженного ножом 30-летнего мужчину, направлявшегося в сторону их автомобиля.

Авторы
Юлия Выродова, Владислав Гордеев
теракт Нападение на полицейского Татарстан
Материалы по теме
Полицейские в Татарстане застрелили напавшего на них с ножом подростка
Общество
Полицейский застрелил мужчину с ножом в Канаде
Общество
Во Франции попытались совершить второе за день нападение с ножом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter