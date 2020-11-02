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По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще пять человек

Фото:Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пять новых подозреваемых задержаны по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане. Также задержан отчим подростка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Кукморский районный суд.

«При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Марату Замалиеву [отчиму] ходатайство удовлетворено, он заключен под стражу на два месяца. При рассмотрении ходатайств следствия о продлении срока задержания до 72 часов в отношении пятерых граждан ходатайства также удовлетворены», — пояснили в суде.

На сайте суда есть информация о шести задержанных, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (терроризм).

«В отношении одного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении остальных граждан судом задержание органами предварительного следствия признано законным и обоснованным, срок их задержания продлен на 72 часа», — сообщает пресс-служба суда.

Замалиева задержали 31 октября. В 2001 году он привлекался к уголовной ответственности за диверсии и изготовление взрывных устройств.

Нападение на полицейский участок в городе Кукмор произошло 30 октября. Подросток, выкрикивая: «Аллах акбар, я вас всех убью», бросил на территорию парковки местного ОМВД бутылку с горючей смесью. 16-летнего юношу попытались задержать, однако он оказал сопротивление и нанес три ножевых ранения полицейскому. В результате сотрудники МВД застрелили нападавшего.

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Фото:МВД России

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Следственный комитет завел уголовное дело по статьям о покушении на террористический акт (ч. 1 ст. 205 УК) и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК). По версии следствия, подросток был связан с радикальной религиозной ячейкой. В пресс-службе Духовного управления мусульман Республики Татарстан сообщили, что убитый не посещал ни одну из мечетей в Кукморском районе.

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