По делу о нападении подростка в Татарстане задержали еще пять человек

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Пять новых подозреваемых задержаны по делу о нападении на отдел полиции в Татарстане. Также задержан отчим подростка. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Кукморский районный суд.

«При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения Марату Замалиеву [отчиму] ходатайство удовлетворено, он заключен под стражу на два месяца. При рассмотрении ходатайств следствия о продлении срока задержания до 72 часов в отношении пятерых граждан ходатайства также удовлетворены», — пояснили в суде.

На сайте суда есть информация о шести задержанных, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК (терроризм).

«В отношении одного гражданина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. В отношении остальных граждан судом задержание органами предварительного следствия признано законным и обоснованным, срок их задержания продлен на 72 часа», — сообщает пресс-служба суда.

Замалиева задержали 31 октября. В 2001 году он привлекался к уголовной ответственности за диверсии и изготовление взрывных устройств.