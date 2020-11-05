Из-за сбоев на госуслугах ГИБДД Подмосковья открыла запись по телефону

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Госавтоинспекция Московской области начала прием граждан по предварительной записи по телефону из-за сбоя в работе портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«В связи с имеющимися сбоями в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг прием граждан <...> организован в регистрационно-экзаменационных подразделениях Московской области с использованием предварительной записи по телефону», — говорится в сообщении.

По телефону жители Подмосковья могут записаться для регистрации транспорта, проведения экзаменов и выдачи водительских прав в любой день кроме воскресенья и понедельника.

В конце октября «Коммерсант» сообщал о массовом сбое в электронных сервисах системы МВД, из-за чего гражданам пришлось стоять в очередях. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов утверждал, что сбой связан с тем, что в электронных очередях закончились места из-за ажиотажного спроса на услуги ГИБДД.