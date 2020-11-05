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Из-за сбоев на госуслугах ГИБДД Подмосковья открыла запись по телефону

Фото:Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Госавтоинспекция Московской области начала прием граждан по предварительной записи по телефону из-за сбоя в работе портала госуслуг. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

«В связи с имеющимися сбоями в работе Единого портала государственных и муниципальных услуг прием граждан <...> организован в регистрационно-экзаменационных подразделениях Московской области с использованием предварительной записи по телефону», — говорится в сообщении.

По телефону жители Подмосковья могут записаться для регистрации транспорта, проведения экзаменов и выдачи водительских прав в любой день кроме воскресенья и понедельника.

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Фото:Сергей Карпухин / ТАСС

В конце октября «Коммерсант» сообщал о массовом сбое в электронных сервисах системы МВД, из-за чего гражданам пришлось стоять в очередях. Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов утверждал, что сбой связан с тем, что в электронных очередях закончились места из-за ажиотажного спроса на услуги ГИБДД.

В связи с октябрьским сбоем московские подразделения ГИБДД изменили свой график работы и начали принимать граждан без выходных. При этом в Госавтоинспекции просили жителей столицы планировать визиты с учетом большого количества посетителей по утрам.

В августе регистрировать транспортные средства стало возможным в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление. Сотрудники МВД будут осматривать автомобиль на территории МФЦ, принимать заявления и выдавать готовые документы будут сотрудники многофункциональных центров. Услуга доступна с 29 августа.

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