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В МВД Белоруссии сообщили о задержании «слившего» личные данные силовиков

Видео: МВД Беларуси
Видео: МВД Беларуси
Video

Житель Минска, который, предположительно, участвовал в публикации личных данных белорусских силовиков, задержан. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«На 35-летнего минчанина вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов», — написала Чемоданова.

Она рассказала, что несколько месяцев назад с задержанным связался неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу подозреваемому пообещали вознаграждение.

По словам Чемодановой, за два месяца подозреваемый передал персональные данные 60 человек: милиционеров, руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последствии личные данные появились в Telegram-каналах.

На минчанина возбудили уголовное дело за пособничество в приготовлении к насилию и угрозам применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел и их близких в целях воспрепятствования законной деятельности.

На YouTube-канале белорусского МВД опубликовано видео допроса подозреваемого. На видео гражданин признает свою вину и рассказывает о том, что его попросил слить данные неизвестный человек «для благого дела».

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19 сентября Telegram-канал Nexta опубликовал данные более тысячи силовиков. В списке были указаны ФИО, даты рождения, звания и отделения МВД, где служат сотрудники.

В МВД Белоруссии в ответ заявили, что ведомство обладает необходимыми технологиями для того, чтобы вычислить взломщиков и привлечь их к ответственности.

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Фото:Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

23 октября белорусская милиция задержала 15-летнего гражданина, администратора Telegram-канала «Данные карателей Беларуси». В канале публиковались фотографии и личные данные силовиков и членов их семей, как заявила Чемоданова, «для этого не нужно было ничего выдумывать, а лишь репостить сведения из других таких пабликов».

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