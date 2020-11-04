В МВД Белоруссии сообщили о задержании «слившего» личные данные силовиков

Видео: МВД Беларуси

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Житель Минска, который, предположительно, участвовал в публикации личных данных белорусских силовиков, задержан. Об этом в Telegram сообщила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«На 35-летнего минчанина вышли оперативники ГУБОПиК МВД. Мужчина работает инженером в телекоммуникационной компании и имеет доступ к паспортным данным, адресам и телефонам абонентов», — написала Чемоданова.

Она рассказала, что несколько месяцев назад с задержанным связался неизвестный и попросил предоставить данные людей, фамилии которых он пришлет. За услугу подозреваемому пообещали вознаграждение.

По словам Чемодановой, за два месяца подозреваемый передал персональные данные 60 человек: милиционеров, руководства Следственного комитета, других госорганов, а также членов их семей. В последствии личные данные появились в Telegram-каналах.