Политика , 04 ноя, 19:54
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В Белоруссии сообщили о новом телефонном разговоре Лукашенко и Путина
Владимир Путин и Александр Лукашенко
Близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко Telegram-канал "Пул первого" сообщил, что он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Подробности разговора канал не привел.
На момент публикации Кремль ничего не сообщил о новом контакте лидеров.
В последний раз лидеры говорили 7 октября и обсуждали вопрос открытия границ.
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