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Политика ,  
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В тройку лидеров на выборах в Молдавии вошел арестованный в России Усатый

После подсчета 99,3% голосов, отрыв между Санду и Додоном составил менее 3%. Для определения победителя в республике будет проведен второй тур
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Vladislav Culiomza / Reuters)

Экс-премьер Молдавии Майя Санду обошла на выборах президента действующего главу государства Игоря Додона. По итогам обработки 99,30% протоколов она набрала 35,87% голосов, следует из данных ЦИК. Додон получил 32,80%.

Ренато Усатый из «Нашей партии» набрал 16,96% голосов, а кандидат от партии «Шор» Виолета Иванова — 6,53%. Остальные кандидаты получили менее 5% голосов.

В апреле текущего года в России Усатого обвинили незаконном выводе из России денег вместе с другими участниками преступного сообщества. По версии следствия, политик незаконно вывел из России средства через банк BC Moldindconbank S.A. В июле Тверской суд Москвы заочно арестовал Усатого на два месяца. Этот срок будет исчисляться с экстрадиции Усатого или его задержания на территории России.

Усатый свою причастность к отмыванию денег не признает. Политик предположил, что его хотели «очень быстро осудить», чтобы помешать участвовать в президентских и парламентских выборах.

Ранее Додон сообщил, что для определения победителя на выборах президента потребуется второй тур, поскольку никто из участников не набрал большинства голосов (50% плюс один голос). Согласно молдавскому законодательству второй тур должен быть назначен на 15 ноября.

Ранее, еще по подсчету 94% протоколов, первым шел Додон. На тот момент у него было 35,72% голосов, а у Санду — 32,41%.

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По данным ЦИК, явка на выборах президента превысила 33%. Выборы прошли «без серьезных инцидентов и в условиях полной прозрачности», заключили в ЦИК.

Игорь Додон занимает пост президента с 2016 года. В интервью РБК президент отметил, что до его прихода к власти в стране была ярко выраженная проевропейская и антироссийская позиция. Сейчас удалось выстроить стратегическое партнерство и диалог с Россией, считает глава государства. Соперница Додона Санду выступает за восстановление хороших отношений с Румынией, США, Украиной и Европейским союзом.

Автор
Анастасия Батманова
Молдавия
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