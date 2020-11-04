В штабе Байдена оценили шансы на победу в трех ключевых штатах

Президента США от Демократической партии Джо Байден может одержать победу в трех ключевых штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Об этом со ссылкой на начальника штаба Байдена Дженифер Дилон сообщает Reuters.

По словам Дилон, Байден может получить более 270 голосов выборщиков. Она выразила уверенность, что Байден уже победил в Висконсине и может победить в Неваде.

Также о том, что Байден победит на президентских выборах, рассказал CNN его старший советник. «Мы победим сегодня», — сказал он.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, подсчет результатов идет до сих пор. На 18:30 мск Байден лидирует в 23 штатах, а Трамп — в 27. В Висконсине и Мичигане лидировал Трамп, однако по мере подсчета голосов Байден стал вырываться вперед.

Трамп в своем Twitter назвал «очень странным», что несмотря на лидерство в некоторых, даже демократических штатах, Байден стал сокращать разрыв или одерживать победу после «внезапно появившихся» пачек бюллетеней. Позднее Twitter отметил эту запись Трампа как содержащую «спорный контент».