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Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 176 Байден 210
Выборы президента США ,  
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В штабе Байдена оценили шансы на победу в трех ключевых штатах

Президента США от Демократической партии Джо Байден может одержать победу в трех ключевых штатах — Мичигане, Висконсине и Пенсильвании. Об этом со ссылкой на начальника штаба Байдена Дженифер Дилон сообщает Reuters.

По словам Дилон, Байден может получить более 270 голосов выборщиков. Она выразила уверенность, что Байден уже победил в Висконсине и может победить в Неваде.

Также о том, что Байден победит на президентских выборах, рассказал CNN его старший советник. «Мы победим сегодня», — сказал он.

Выборы президента США состоялись 3 ноября, подсчет результатов идет до сих пор. На 18:30 мск Байден лидирует в 23 штатах, а Трамп — в 27. В Висконсине и Мичигане лидировал Трамп, однако по мере подсчета голосов Байден стал вырываться вперед.

Трамп в своем Twitter назвал «очень странным», что несмотря на лидерство в некоторых, даже демократических штатах, Байден стал сокращать разрыв или одерживать победу после «внезапно появившихся» пачек бюллетеней. Позднее Twitter отметил эту запись Трампа как содержащую «спорный контент».

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Фото:David Dee Delgado / Getty Images

До сих пор не учтены все бюллетени, присланные по почте. В избирательной комиссии Аляски сообщили, что будут считать их в течение недели, а в Пенсильвании подсчет может затянуться до пятницы. В Неваде избирательная комиссия объявила перерыв в подсчете голосов до 5 ноября.

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Фото:Brian Snyder / Reuters

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