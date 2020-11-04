Twitter второй раз за день пометил пост Трампа как вводящий в заблуждение

Twitter пометил пост президента США Дональда Трампа о странности в подсчете голосов на президентских выборах как содержащий «спорный контент».

Теперь пользователи соцсети не могут поделиться этим сообщением, поставить лайк и отвечать на него.

«Этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение в отношении того, каким образом можно принять участие в выборах или другом гражданском мероприятии», — говорится в сообщении соцсети.

Трамп написал, что лидировал на выборах президента США «во многих ключевых штатах», даже в тех, которые находились под контролем Демократической партии.

Затем, по данным Трампа, он начал «волшебным образом» уступать лидерство своему сопернику Джо Байдену. По мнению Трампа, это произошло после того, как в этих штатах начали считать «внезапно появившиеся пачки бюллетеней».