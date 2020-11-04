CNN узнал об уверенности штаба Байдена в победе «сегодня»

Один из советников Байдена заявил, что скоро можно будет уверенно сказать о победе демократа на президентских выборах. При этом подсчет голосов еще не окончен и до сих пор не учтены бюллетени, которые избиратели прислали по почте

Джо Байден (Фото: Pavlo Gonchar / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Кандидат от Демократической партии США Джо Байден победит на президентских выборах в США, заявил его старший советник. Об этом сообщает CNN. «Мы победим сегодня», — сказал он.

Представитель Байдена отметил, что в ключевых штатах продолжается подсчет голосов и все движется к завершению. «И движется к завершению в нашу пользу», — добавил он.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Соперниками в борьбе за пост главы государства выступили Джо Байден и действующий президент Дональд Трамп.

Ранее Трамп заявил о том, что выигрывает в колеблющихся штатах: Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. Он добавил, что оппонентам будет невозможно ликвидировать отставание. Однако позже Байден перехватил лидерство в Мичигане и Висконсине.