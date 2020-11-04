В Неваде объявили перерыв в подсчете голосов

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В ходе подсчета голосов на выборах президента США избирательная комиссия Невады объявила о перерыве до 9:00 5 ноября (20:00 по мск). Соответствующее заявление опубликовано в Twitter комиссии.

В комиссии рассказали, что до перерыва уже подсчитали все голоса избирателей, которые проголосовали на избирательных участках как в основной день, так и досрочно. Также были подсчитаны все голоса, которые отдали избиратели по почте до 2 ноября. После перерыва в комиссии планируют провести подсчет голосов избирателей, которые проголосовали по почте и чьи бюллетени были доставлены в комиссию в день голосования или будут доставлены позднее.

Согласно данным СNN, в Неваде с результатом 49,3% пока лидирует кандидат от демократов Джо Байден, у действующего президента Дональда Трампа 48,7%.

Ранее Трамп, выступая в Белом доме, заявил о том, что выигрывает в спорных штатах: Висконсине, Пенсильвании, Северной Каролине, Джорджии и Мичигане. Байден, в свою очередь, выразил уверенность в своей победе на выборах. На выступлении перед своими сторонниками в Делавэре он сообщил, что рассчитывает на успех в Висконсине, Мичигане и Пенсильвании.