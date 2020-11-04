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Адвокат сообщил о составлении протокола на участниц Pussy Riot

Фото:apologia / Telegram Фото:apologia / Telegram Фото:apologia / Telegram

Мансур Гильманов и Маргарита Флорес в ОВД «Академический»

 (Фото: apologia / Telegram)

Сотрудники полиции составили протокол за нарушение масочного режима на участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес. Об этом РБК сообщил адвокат Мансур Гильманов.

«Сегодня составили протоколы. Я не могу утверждать, что они были без масок, насколько мне известно, они правонарушений не совершали», — сказал адвокат, добавив, что, по версии полиции, инцидент произошел с 11 до 12 часов в торговом центре в районе метро «Академическая».

«Этот материал будет рассматриваться технической инспекцией, сотрудниками Роспотребнадзора. В случае, если их привлекут к ответственности, мы, конечно, будем оспаривать», — сказал Гильманов.

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Девушек задержали 4 ноября. По словам Алехиной, ее и Флорес задержали «на выходе из магазина с продуктами». Участник Pussy Riot Тим Бесцвет рассказал, что полицейские не объяснили причину задержания и просто затолкали девушек в машину. По его словам, сотрудники полиции насильно провели досмотр личных вещей прямо в машине и увезли их в неизвестном направлении.

Задержанных доставили в ОМВД по Академическому району.

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