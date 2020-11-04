Адвокат сообщил о составлении протокола на участниц Pussy Riot

Сотрудники полиции составили протокол за нарушение масочного режима на участниц группы Pussy Riot Марию Алехину и Маргариту Флорес. Об этом РБК сообщил адвокат Мансур Гильманов.

«Сегодня составили протоколы. Я не могу утверждать, что они были без масок, насколько мне известно, они правонарушений не совершали», — сказал адвокат, добавив, что, по версии полиции, инцидент произошел с 11 до 12 часов в торговом центре в районе метро «Академическая».

«Этот материал будет рассматриваться технической инспекцией, сотрудниками Роспотребнадзора. В случае, если их привлекут к ответственности, мы, конечно, будем оспаривать», — сказал Гильманов.