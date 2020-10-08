В Москве задержали участниц Pussy Riot

Задержание Марии Алёхиной (Фото: gruppa_voina / Twitter)

Полиция задержала в Москве участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом сообщают Telegram-канал Avtozak Live и «ОВД-Инфо».

По данным «ОВД-Инфо», активистку повезли в отдел полиции по Мещанскому району. Туда поедет адвокат Сергей Тельнов.

Также телеканал «Дождь» сообщил, что полиция задержала еще одну участницу Pussy Riot — Марию Алехину. Об этом также заявил издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, он добавил, что это произошло перед ее интервью телеканалу.

Адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов подтвердил РБК, что Алехину и Никульшину задержали. «Веронику доставили в ОВД по Мещанскому району. Относительно Марии пока нет информации», — сообщил он.

По словам юриста, скорее всего, активисток привлекут к ответственности за нарушение законодательства о собраниях, митингах и демонстрациях (ст. 5.38 КоАП РФ), как и других участников акции, прошедшей 7 октября.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют данной информацией.