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Общество ,  
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В Москве задержали участниц Pussy Riot

Задержание Марии Алёхиной
Задержание Марии Алёхиной (Фото: gruppa_voina / Twitter)

Полиция задержала в Москве участницу Pussy Riot Веронику Никульшину. Об этом сообщают Telegram-канал Avtozak Live и «ОВД-Инфо».

По данным «ОВД-Инфо», активистку повезли в отдел полиции по Мещанскому району. Туда поедет адвокат Сергей Тельнов.

Также телеканал «Дождь» сообщил, что полиция задержала еще одну участницу Pussy Riot — Марию Алехину. Об этом также заявил издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, он добавил, что это произошло перед ее интервью телеканалу.

Адвокат «ОВД-Инфо» Дмитрий Захватов подтвердил РБК, что Алехину и Никульшину задержали. «Веронику доставили в ОВД по Мещанскому району. Относительно Марии пока нет информации», — сообщил он.
По словам юриста, скорее всего, активисток привлекут к ответственности за нарушение законодательства о собраниях, митингах и демонстрациях (ст. 5.38 КоАП РФ), как и других участников акции, прошедшей 7 октября.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что не владеют данной информацией.

Pussy Riot вывесила радужные флаги на ФСБ и администрации президента
Общество

Накануне, в день рождения президента России Владимира Путина, участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ на Лубянке, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный.

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Pussy Riot потребовали расследовать преследования геев, лесбиянок, трансгендерных и квир-людей в Чечне. Они также призвали принять закон, запрещающий дискриминацию по принципу гендера и сексуальной ориентации, легализовать однополые партнерства и отменить закон о запрете на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Как сообщили в Pussy Riot, во время проведения акции возле ФСБ задержали журналиста «Радио Свобода» Артема Радыгина, а у администрации президента был задержан корреспондент «Соты» Денис Стяжкин.

Позже Алехина сообщила РБК о задержании двух других участников Pussy Riot — Василия Андрианова и Елизаветы Дидерих.

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