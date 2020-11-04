Литва призвала Белоруссию остановить пуск БелАЭС из-за ее небезопасности

Белорусская АЭС (Фото: Getty Images)

Литва направила в адрес Белоруссии ноту, в которой призвала остановить пуск атомной электростанции (БелАЭС) из-за несоблюдения стандартов безопасности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Литвы.

«Белоруссии настоятельно рекомендуется приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования», — заявили в Литве.

Также власти Литвы считают, что «безответственные» действия Белоруссии усиливают ядерные и экологические угрозы для всех европейских стран. Также в заявлении говорится, что атомная электростанция нарушает международные конвенции.

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС планируется осуществить к 7 ноября. 24 октября в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии сообщали, что белорусская АЭС получила разрешение на право энергетического пуска энергоблока № 1. 3 ноября первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Белоруссии.