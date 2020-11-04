Литва призвала Белоруссию остановить пуск БелАЭС из-за ее небезопасности

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Денис Савостин — какой бизнес ни в коем случае не стоит открывать РБК и ВТБ Привилегия, 15:29 На «Русском марше» в Москве начались задержания Общество, 15:26 Байден перехватил инициативу у Трампа в одном из колеблющихся штатов Политика, 15:25 Мишустин назвал основные ценности российского общества Политика, 15:14 Bloomberg описал четыре сценария ничьей между Трампом и Байденом Политика, 15:09 Мэр Киева Виталий Кличко вылечился от коронавируса Политика, 15:06 Выборы президента США. Главное Политика, 15:00 Полиция начала проверку по заявлению об избиении журналиста «Коммерсанта» Общество, 14:58 Литва призвала Белоруссию остановить пуск БелАЭС из-за ее небезопасности Политика, 14:56 Премьер-министр Словении поздравил Трампа с переизбранием Политика, 14:43 В Совфеде оценили предложение ввести лимит на переводы для пенсионеров Политика, 14:40 Куршская коса на авто: что посмотреть в Калиниграде и окрестностях РБК и Cordiant, 14:39 Дерипаска счел Китай победителем на выборах президента США Политика, 14:36 Разработчик Оксфордской вакцины усомнился в ее готовности до Рождества Общество, 14:31
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 176 Байден 210
Политика ,  
0 

Литва призвала Белоруссию остановить пуск БелАЭС из-за ее небезопасности

Белорусская АЭС
Белорусская АЭС (Фото: Getty Images)

Литва направила в адрес Белоруссии ноту, в которой призвала остановить пуск атомной электростанции (БелАЭС) из-за несоблюдения стандартов безопасности. Соответствующее заявление опубликовано на сайте правительства Литвы.

«Белоруссии настоятельно рекомендуется приостановить запуск АЭС до тех пор, пока не будут выполнены самые высокие стандарты ядерной безопасности и экологические требования», — заявили в Литве.

Белорусская АЭС получила разрешение на пуск первого энергоблока
Общество
Фото: Сергей Гриц / AP

Также власти Литвы считают, что «безответственные» действия Белоруссии усиливают ядерные и экологические угрозы для всех европейских стран. Также в заявлении говорится, что атомная электростанция нарушает международные конвенции.

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС планируется осуществить к 7 ноября. 24 октября в департаменте по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии сообщали, что белорусская АЭС получила разрешение на право энергетического пуска энергоблока № 1. 3 ноября первый энергоблок БелАЭС включили в объединенную энергосистему Белоруссии.

Белорусскую АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт построили около города Островец Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006». Энергоблоки данного типа относятся к поколению 3+ и имеют улучшенные технико-экономические показатели. Генеральным подрядчиком возведения станции выступает госкорпорация «Росатом». Три энергоблока такого же типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один — на Ленинградской АЭС.

Белоруссия атомная электростанция Литва
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 176 Байден 210
Материалы по теме
Жителям Вильнюса раздадут йод на случай аварии на БелАЭС
Общество
Лукашенко объявил дату запуска Белорусской АЭС
Общество
На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter