Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 24 октября
USD ЦБ: 76,47 (-0,61) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Курс евро на 24 октября
EUR ЦБ: 90,41 (-0,94) Инвестиции, 23 окт, 13:44
Телекинез и антропономика: дайджест футурологии Футурология, 16:00  Прежде, чем начать инвестировать: ответы на главные вопросы РБК и Финансовая платформа, 15:59 В МГТУ им. Баумана продлили удаленку для студентов после проверки Общество, 15:59 США провели секретные учения в Европе для оценки готовности к войне Политика, 15:55 Белорусская АЭС получила разрешение на пуск первого энергоблока Общество, 15:36 РБК Pro: девять уроков маркетинга и PR от Энди Уорхола Pro, 15:31 Футболист «Барселоны» поддержал Нурмагомедова перед титульным боем Спорт, 15:17 «Известия Hall» в Москве опечатают за нарушения мер по COVID Общество, 15:10 Статистика против Хабиба. За счет чего Гэтжи может победить Спорт, 14:55 Наука хендмейда: мастер-классы, онлайн-курсы и монетизация РБК Стиль и Яндекс Дзен, 14:55 «Инвестиции в гейм-бизнес — это клондайк». Эксперты об игровой индустрии Инвестиции, 14:42 Агент Гурцкая раскритиковал работу Газизова в «Спартаке» Спорт, 14:27 Тихановская поблагодарила священников Беларуси за поддержку протестующих Политика, 14:25 Избитый в Грозном арбитр исключил связь нападавшего с «Ахматом» Спорт, 14:17
Общество ,  
0 

Белорусская АЭС получила разрешение на пуск первого энергоблока

Фото: Сергей Гриц / AP
Фото: Сергей Гриц / AP

Белорусская Атомная электростанция (АЭС) получила разрешение на право энергетического пуска энергоблока № 1. Об этом сообщается на сайте департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии.

Разрешение выдано на основе заключения Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности АЭС к заявленной деятельности.

В начале августа Министерство энергетики Белоруссии сообщило о начале загрузки ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, что означает этап его физического пуска. Об этом также сообщали в «Росатоме». В частности, там пояснили, что до конца месяца энергоблок ВВЭР-1200 загрузят все 163 тепловыделяющие сборки. После этого реактор будет выведен на 1% мощности, и уже с этого момента он приобретет статус ядерной энергетической установки.

Лукашенко пригрозил России «штрафными санкциями» за срыв стройки БелАЭС
Политика
Фото:Виктор Драчев / ТАСС

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС планируется осуществить к 7 ноября.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи города Островец Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006». Энергоблоки данного типа относятся к поколению 3+ и имеют улучшенные технико-экономические показатели. Генеральным подрядчиком строительства АЭС является госкорпорация «Росатом».

Предполагается, что станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2021 год.

Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока была изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию «Росатома» — ТВЭЛ).

Белоруссия АЭС энергоблок запуск
Материалы по теме
Лукашенко объявил дату запуска Белорусской АЭС
Общество
На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо
Экономика
Минфин отверг предложение Белоруссии по кредиту на атомную станцию
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter