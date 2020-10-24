Белорусская АЭС получила разрешение на пуск первого энергоблока

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Белорусская Атомная электростанция (АЭС) получила разрешение на право энергетического пуска энергоблока № 1. Об этом сообщается на сайте департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Белоруссии.

Разрешение выдано на основе заключения Госатомнадзора, который рассмотрел результаты экспертизы документов, обосновывающих безопасность, и провел проверку готовности АЭС к заявленной деятельности.

В начале августа Министерство энергетики Белоруссии сообщило о начале загрузки ядерного топлива в активную зону реактора первого энергоблока БелАЭС, что означает этап его физического пуска. Об этом также сообщали в «Росатоме». В частности, там пояснили, что до конца месяца энергоблок ВВЭР-1200 загрузят все 163 тепловыделяющие сборки. После этого реактор будет выведен на 1% мощности, и уже с этого момента он приобретет статус ядерной энергетической установки.

В середине сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что запуск БелАЭС планируется осуществить к 7 ноября.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится вблизи города Островец Гродненской области по российскому проекту «АЭС-2006». Энергоблоки данного типа относятся к поколению 3+ и имеют улучшенные технико-экономические показатели. Генеральным подрядчиком строительства АЭС является госкорпорация «Росатом».

Предполагается, что станция будет состоять из двух энергоблоков с реакторными установками ВВЭР-1200. Ввод в эксплуатацию второго энергоблока запланирован на 2021 год.

Партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока была изготовлена на Новосибирском заводе химконцентратов (входит в топливную компанию «Росатома» — ТВЭЛ).