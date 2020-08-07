На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо

Лихачев отметил, что энергоблок отвечает «всем «постфукусимским» требованиям безопасности, все миссии МАГАТЭ признали их надежность». «Для нас очень важно, что первый зарубежный блок ВВЭР-1200 мы построили именно в Республике Беларусь, братской для нас стране», — добавил гендиректор «Росатома».

В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один — на Ленинградской АЭС. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000 мощность инновационного энергоблока с реактором ВВЭР-1200 выросла на 20%, а проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет».

Сегодня основными заказчиками АЭС с энергоблоками поколения «3+» российского дизайна стали Финляндия, Венгрия, Турция, Бангладеш, Египет и другие.

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, после землетрясения магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек. Официально станцию закрыли в 2013 году.

После этой аварии МАГАТЭ разработало новые, так называемые постфукусимские требования к действующим и проектируемым АЭС. Теперь на них должны быть предусмотрены пассивные системы, не требующие энергоснабжения и вмешательства персонала, что исключает при аварийной ситуации влияние так называемого человеческого фактора.