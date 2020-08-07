На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо
7 августа 2020 года на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка первой тепловыделяющей сборки (ТВС) со свежим ядерным топливом. Об этом РБК сообщили в госкорпорации «Росатом».
«Республика Беларусь стала обладателем блока, построенного по самым современным технологиям поколения «3+», — заявил РБК генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
До конца месяца в энергоблок ВВЭР-1200 будут загружены все 163 тепловыделяющие сборки. После этого реактор будет выведен на 1% мощности, на нем начнут проводить соответствующие исследования. Но уже с этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки.
После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.