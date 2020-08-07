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Экономика ,  
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На Белорусской АЭС с «постфукусимской безопасностью» загрузят топливо

Белорусская АЭС
Белорусская АЭС (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

7 августа 2020 года на первом энергоблоке Белорусской АЭС началась загрузка первой тепловыделяющей сборки (ТВС) со свежим ядерным топливом. Об этом РБК сообщили в госкорпорации «Росатом».

«Республика Беларусь стала обладателем блока, построенного по самым современным технологиям поколения «3+», — заявил РБК генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

До конца месяца в энергоблок ВВЭР-1200 будут загружены все 163 тепловыделяющие сборки. После этого реактор будет выведен на 1% мощности, на нем начнут проводить соответствующие исследования. Но уже с этого момента реактор приобретает статус ядерной энергетической установки.

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Общество
Фото: belaes.by

После подтверждения надежности и безопасности работы энергоблока начнется этап энергетического пуска, в ходе которого блок впервые будет включен в энергетическую сеть.

Лихачев отметил, что энергоблок отвечает «всем «постфукусимским» требованиям безопасности, все миссии МАГАТЭ признали их надежность». «Для нас очень важно, что первый зарубежный блок ВВЭР-1200 мы построили именно в Республике Беларусь, братской для нас стране», — добавил гендиректор «Росатома».

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

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В настоящее время три энергоблока подобного типа успешно эксплуатируются в России: два на Нововоронежской АЭС и один — на Ленинградской АЭС. По сравнению с энергоблоками предыдущего поколения с реактором ВВЭР-1000 мощность инновационного энергоблока с реактором ВВЭР-1200 выросла на 20%, а проектный срок службы основного оборудования увеличен в два раза, с 30 до 60 лет, с возможностью продления еще на 20 лет».

Сегодня основными заказчиками АЭС с энергоблоками поколения «3+» российского дизайна стали Финляндия, Венгрия, Турция, Бангладеш, Египет и другие.

Авария на японской АЭС «Фукусима-1» произошла в марте 2011 года, после землетрясения магнитудой 9,0, которое вызвало цунами. Из-за утечки радиации были эвакуированы около 150 тыс. человек. Официально станцию закрыли в 2013 году.

После этой аварии МАГАТЭ разработало новые, так называемые постфукусимские требования к действующим и проектируемым АЭС. Теперь на них должны быть предусмотрены пассивные системы, не требующие энергоснабжения и вмешательства персонала, что исключает при аварийной ситуации влияние так называемого человеческого фактора.

Теги: АЭС, Белоруссия, Росатом, новости
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