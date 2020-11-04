Власти пригрозили закрыть ТРЦ «Ереван Плаза» в Москве из-за COVID-19

Фото: Александра Краснова / ТАСС

Специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения мер профилактики коронавирусной инфекции в торгово-развлекательном центре «Ереван Плаза» в Москве. Комплекс могут закрыть на 90 суток. Об этом сообщил столичный оперативный штаб по по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале.

В ходе мониторингового обследования ТРЦ «Ереван Плаза» 4 ноября специалисты зафиксировали отсутствие разметки для социального дистанцирования в некоторых частях комплекса, «в частности в галерее торгового центра, в санузлах и лифтах». Также Роспотребнадзор указал на нарушение масочного и дезинфекционного режима — работники торгового центра не контролировали наличие масок у посетителей. «Указанные нарушения не позволяют проводить профилактику острых респираторных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции», — главный специалист-эксперт управления ведомства по Роспотребнадзору в Москве Елена Калугина (цитата по ТАСС).

Также на момент проверки руководство комплекса не предоставило информацию о проведении очистки системы вентиляции.

За данные нарушения предусматривается административная ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Санкции статьи подразумевают для юридических лиц штраф в размере до 500 тыс. руб. либо административное приостановление деятельности по решению суда на срок до 90 суток.

РБК обратился за комментарием к ТЦ «Ереван Плаза».