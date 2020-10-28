СМИ сообщили об обжаловании штрафов за нарушение карантина на ₽270 млн

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жители Москвы обжаловали в районных и областных судах свыше 57 тыс. штрафов за нарушения карантинных мер более чем на 270 млн руб. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Мосгорсуда.

По информации Forbes, в 40% случаев дела по таким жалобам разрешились в пользу истца. Из обжалованных к 16 октября 57 тыс. административных наказаний отменены были 14 тыс. решений на общую сумму 68,7 млн руб.

Также были прекращены дела по 8 тыс. штрафов на сумму 38 млн руб. По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Станислава Селезнева, прекращение дела означает, что штраф отменил суд либо сам вынесший его чиновник.

Еще 2,7 тыс. жалоб на общую сумму 13 млн руб. были оставлены в неизменном виде. Кроме того, остались нерешенными более 31 тыс. дел. Еще по 1 тыс. дел решения еще не опубликованы, хотя они рассмотрены судом.