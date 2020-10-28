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Пандемия коронавируса ,  
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СМИ сообщили об обжаловании штрафов за нарушение карантина на ₽270 млн

Фото:Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Жители Москвы обжаловали в районных и областных судах свыше 57 тыс. штрафов за нарушения карантинных мер более чем на 270 млн руб. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Мосгорсуда.

По информации Forbes, в 40% случаев дела по таким жалобам разрешились в пользу истца. Из обжалованных к 16 октября 57 тыс. административных наказаний отменены были 14 тыс. решений на общую сумму 68,7 млн руб.

Также были прекращены дела по 8 тыс. штрафов на сумму 38 млн руб. По словам адвоката международной правозащитной группы «Агора» Станислава Селезнева, прекращение дела означает, что штраф отменил суд либо сам вынесший его чиновник.

Еще 2,7 тыс. жалоб на общую сумму 13 млн руб. были оставлены в неизменном виде. Кроме того, остались нерешенными более 31 тыс. дел. Еще по 1 тыс. дел решения еще не опубликованы, хотя они рассмотрены судом.

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Общество
Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Таким образом, известны решения по более чем 24,7 тыс. дел. По их результатам видно, что москвичам удавалось отменить штрафы через суд и в досудебном порядке почти в 90% случаев.

В апреле вступили в силу поправки к федеральному КоАП, согласно которым нарушителя карантина могли оштрафовать на сумму от 15 тыс. до 40 тыс. руб. В Москве штраф за нарушение самоизоляции составлял 4 тыс. руб. Режим самоизоляции действовал в столице с 26 марта по 9 июня.

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В июле начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков заявил, что полицейские в Москве выписали около 94 тыс. штрафов за нарушение самоизоляции во время пандемии.

штраф коронавирус обжалование
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