«Победа» возобновит полеты в Дубай

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты (Фото: Tom Dula / Getty Images)

Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты из Москвы в Дубай с 28 ноября. Билеты в продаже появились на сайте компании. Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам.

ОАЭ стали вторым международным направлением, по которому «Победа» возобновила полеты. Сейчас авиакомпания предоставляет рейсы в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.

Авиасообщение России с Арабскими Эмиратами возобновлено с 11 сентября. Полеты туда уже осуществляет компания «Аэрофлот».

На фоне пандемии коронавируса российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», остановил полеты из Москвы в Дубай с 20 марта. Кроме того, компания временно останавливала выполнение регулярных рейсов по всем направлениям с 1 апреля до 31 мая 2020 года.