«Победа» возобновит полеты в Дубай

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 ноября
USD ЦБ: 80 (-0,57) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
Курс евро на 4 ноября
EUR ЦБ: 93,34 (-0,41) Инвестиции, 03 ноя, 12:35
К поискам пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox приступили водолазы Общество, 12:33 Власти пригрозили закрыть ТРЦ «Ереван Плаза» в Москве из-за COVID Общество, 12:31 Выборы президента США. Главное Политика, 12:30 Столкновения с полицией в Вашингтоне. Видео Общество, 12:28 Штаб Байдена обвинил Трампа в намерении помешать обработке бюллетеней Политика, 12:19 Выступления Трампа и Байдена в «ночь выборов». Видео Политика, 12:05 В Турции прекратили поиски пострадавших под завалами после землетрясения Общество, 12:04 Инвестировать — просто: ПИФ как идеальный инструмент для начинающих РБК и Финансовая платформа, 12:04 Как сделать график работы более приемлемым для «сов» Pro, 12:03 Cпецэффекты и deepfake: подкаст РБК Тренды «Что изменилось?» Экономика инноваций, 12:00  Путина попросили присвоить Хабибу Нурмагомедову звание Героя России Спорт, 11:56 Решения CAS по делу WADA и РУСАДА не стоит ждать раньше конца ноября Спорт, 11:55 «Победа» возобновит полеты в Дубай Бизнес, 11:55 В России предложили ввести лимит на переводы для пенсионеров Общество, 11:44
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 173 Байден 217
Пандемия коронавируса ,  
0 

«Победа» возобновит полеты в Дубай

Дубай,&nbsp;Объединённые Арабские Эмираты
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты (Фото: Tom Dula / Getty Images)

Авиакомпания «Победа» возобновляет полеты из Москвы в Дубай с 28 ноября. Билеты в продаже появились на сайте компании. Рейсы будут выполняться раз в неделю по субботам.

ОАЭ стали вторым международным направлением, по которому «Победа» возобновила полеты. Сейчас авиакомпания предоставляет рейсы в Турцию из Москвы, Казани и Уфы.

Авиасообщение России с Арабскими Эмиратами возобновлено с 11 сентября. Полеты туда уже осуществляет компания «Аэрофлот». 

«Аэрофлот» возобновит полеты в ОАЭ
Общество
Фото:АГН «Москва»

На фоне пандемии коронавируса российский лоукостер «Победа», входящий в группу «Аэрофлот», остановил полеты из Москвы в Дубай с 20 марта. Кроме того, компания временно останавливала выполнение регулярных рейсов по всем направлениям с 1 апреля до 31 мая 2020 года.

По данным ВОЗ на 3 ноября в Арабских Эмиратах зафиксировано 135141 случаев заражения и 497 смерти от коронавирусной инфекции. Дневной прирост заболевших составил 1234 человека.

С 1 ноября Россия возобновила авиасообщение с Японией. На данный момент по этому направлению выполняется три рейса в неделю: два из Москвы и один из Владивостока. Регулярные полеты в Японию начнутся с 5 ноября.

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

Россия приостановила регулярное пассажирское авиасообщение с другими странами весной, в начале пандемии коронавируса. Возобновление полетов началось в начале августа. Первыми доступными для полетов россиян государствами стали Турция, Великобритания и Танзания.

Также частично возобновлены рейсы в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, Швейцарию, Сербию, на Мальдивы и на Кубу.

авиакомпания «Победа» полеты ОАЭ
Кто станет президентом США? (голоса выборщиков)
Трамп 173 Байден 217
Материалы по теме
В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом
Общество
«Известия» узнали о предложении Греции возобновить полеты с Россией
Общество
«Аэрофлот» спрогнозировал возобновление полетов в Европу в конце зимы
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter