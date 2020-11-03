Число погибших при землетрясении в Турции превысило 100

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В результате землетрясения в Турции погибли 102 человека, еще 1026 получили ранения. Об этом сообщило государственное агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям.

«102 наших гражданина погибли. Из 1026 пострадавших 883 уже выписаны, лечение 143 человек продолжается», — говорится в сообщении.

В результате стихии в Измире было разрушено 17 зданий. В 12 из них уже завершены поисково-спасательные операции, еще в пяти домах работы продолжаются.

Всего в спасательных мероприятиях участвуют около 8 тыс. человек и 25 собак-спасателей.