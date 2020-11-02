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В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасли трехлетнюю девочку

Фото:Darko Bandic / AP
Фото: Darko Bandic / AP

Cпустя 65 часов после землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Измир, спасатели достали трехлетнего ребенка. Об этом сообщило в Twitter ведомство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

По данным Anadolu, из-под завалов извлекли трехлетнюю Элиф Перинчек. Девочку сразу госпитализировали.

В семье Перинчек четверо детей, отмечает Anadolu. Ранее из-под завалов достали братьев Элиф. Один из них, семилетний Умут, скончался, еще двое находятся в больнице вместе с матерью.

Цунами в турецком Измире после землетрясения. Видео
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Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на глубине 16,54 км в Эгейском море. Его эпицентр находился около турецкого города Сеферихисар провинции Измир.

Согласно последним данным, в результате землетрясения в Турции погибли 83 человека, более 900 пострадали.

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