В Турции спустя 65 часов после землетрясения спасли трехлетнюю девочку

Фото: Darko Bandic / AP

Cпустя 65 часов после землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Измир, спасатели достали трехлетнего ребенка. Об этом сообщило в Twitter ведомство по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями.

По данным Anadolu, из-под завалов извлекли трехлетнюю Элиф Перинчек. Девочку сразу госпитализировали.

В семье Перинчек четверо детей, отмечает Anadolu. Ранее из-под завалов достали братьев Элиф. Один из них, семилетний Умут, скончался, еще двое находятся в больнице вместе с матерью.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло 30 октября на глубине 16,54 км в Эгейском море. Его эпицентр находился около турецкого города Сеферихисар провинции Измир.