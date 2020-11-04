Спикер парламента Киргизии Исаев подал в отставку

Спикер парламента Киргизии (жогорку кенеш) Канат Исаев подал в отставку.Об этом сообщает агентство АКИpress со ссылкой на его заявление перед заседанием парламента.



Он отметил, что данное решение было принято для недопущения дестабилизации ситуации в стране.

Партия «Кыргызстан», которую Исаев возглавляет, выдвинула его кандидатом в президенты на предстоящих президентских выборах, и он не может исполнять обязанности и президента и спикера.

Ранее Исаев отказался взять на себя полномочия главы государства после отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Он решил направить свои силы и время на работу в парламенте, а также на рассмотрение законопроектов, относящихся к новым выборам, чтобы принять их в краткие сроки.

Пока полномочия врио президента страны перешли премьер-министру Киргизии Садыру Жапарову.