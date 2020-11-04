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Протесты в Киргизии ,  
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Спикер парламента Киргизии Исаев подал в отставку

Спикер парламента Киргизии (жогорку кенеш) Канат Исаев подал в отставку.Об этом сообщает агентство АКИpress со ссылкой на его заявление перед заседанием парламента.

Он отметил, что данное решение было принято для недопущения дестабилизации ситуации в стране.

Партия «Кыргызстан», которую Исаев возглавляет, выдвинула его кандидатом в президенты на предстоящих президентских выборах, и он не может исполнять обязанности и президента и спикера.

Ранее Исаев отказался взять на себя полномочия главы государства после отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Он решил направить свои силы и время на работу в парламенте, а также на рассмотрение законопроектов, относящихся к новым выборам, чтобы принять их в краткие сроки.

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Пока полномочия врио президента страны перешли премьер-министру Киргизии Садыру Жапарову.

В начале октября, после парламентских выборов в Киргизии начались протесты. По данным ЦИК, только четыре партии из 16 смогли преодолеть порог в 7%. Митинги переросли в столкновения с силовиками.

На фоне протестов был снижен избирательный порог для входа в парламент и аннулированы результаты выборов от 4 октября. Более того, свои посты решили покинуть премьер-министр Кубатбек Боронов, мэр Бишкека Азиз Суракматов, глава Генштаба Райимберди Дуйшенбиев и президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.
 

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