Сторонник жестких санкций против России сохранил место в сенате США

Один из авторов законопроекта о жестких санкциях против России, республиканец Линдси Грэм был переизбран в сенат США от штата Южная Каролина после победы над кандидатом от Демократической партии Джейми Харрисоном. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что штат не избирал демократов в сенат с 1998 года. Несмотря на то, что Харрисон в течение последнего квартала предвыборной кампании собрал $57 млн, что стало самым большим результатом для любого кандидата в истории сената США, этого не хватило, чтобы одержать победу над республиканцем, отмечает телеканал.

Грэм представлял Южную Каролину в сенате с 2003 года. Он стал известен своей критикой внешней политики экс-президента США Барака Обамы на Ближнем Востоке. По его мнению, американские войска необходимо направить в Ирак и Сирию для борьбы с «Исламском государством» (запрещена в России).

Также Грэм выступал за введение санкций против России и Китая. Так, летом 2018 года двое республиканцев и трое демократов, включая Грэма и Роберта Менендеса, внесли законопроект DASKA («О защите американской безопасности от агрессии Кремля»). Сейчас на сайте конгресса доступна версия DASKA, внесенная в сенат в феврале 2019 года.