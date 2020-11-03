Мелания Трамп проголосовала на выборах президента США без маски
Жена президента США Мелания Трамп проголосовала на президентских выборах США. Об этом сообщают USA Today и Bloomberg.
Агентство отмечает, что она была единственным человеком на избирательном участке без маски.
Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на выборах главы государства 24 октября в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Он на избирательный участок пришел в маске. Трамп пояснил отсутствие на избирательном участке жены тем, что она хочет проголосовать в основной день выборов.
Также досрочно проголосовал кандидат от Демократической партии Джо Байден. На избирательном участке он был со своей женой Джилл.