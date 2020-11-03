Байден начал день выборов президента США с посещения церкви

Джо Байден с внучкой Финнеган Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден начал день выборов с посещения церкви. Об этом сообщает издание USA Today.

Байден отправился в церковь Св. Иосифа на Брендивайне в Гринвилле (штат Делавэр). В храме Байдена сопровождали жена Джилл Байден и две их внучки. В этой церкви похоронен сын Байдена Бо.

В свою очередь кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп начал день с интервью телеканалу Fox. Глава государства заявил, что у него есть все шансы победить на выборах и остаться в Белом доме еще на четыре года.

В США 3 ноября началось голосование на выборах президента. Выборы в штатах проходят по двухступенчатой системе: сначала избиратели выбирают между кандидатами в президенты на избирательном участке. Последнее слово остается за выборщиками от штатов, которые проголосуют 14 декабря.