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Выборы президента США ,  
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Байден начал день выборов президента США с посещения церкви

Джо Байден с внучкой&nbsp;Финнеган Байден
Джо Байден с внучкой Финнеган Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кандидат в президенты от демократов Джо Байден начал день выборов с посещения церкви. Об этом сообщает издание USA Today.

Байден отправился в церковь Св. Иосифа на Брендивайне в Гринвилле (штат Делавэр). В храме Байдена сопровождали жена Джилл Байден и две их внучки. В этой церкви похоронен сын Байдена Бо.

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В свою очередь кандидат от республиканцев, действующий президент Дональд Трамп начал день с интервью телеканалу Fox. Глава государства заявил, что у него есть все шансы победить на выборах и остаться в Белом доме еще на четыре года.

В США 3 ноября началось голосование на выборах президента. Выборы в штатах проходят по двухступенчатой системе: сначала избиратели выбирают между кандидатами в президенты на избирательном участке. Последнее слово остается за выборщиками от штатов, которые проголосуют 14 декабря.

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Первыми на выборах проголосовали жители городка Диксвилл-Нотч в штате Нью Гэмпшир, там все пять избирателей поддержали Байдена. В соседнем городе Милсфилд 16 избирателей отдали голоса за Трампа, пять — за Байдена.

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