Байден проголосовал на выборах президента США

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден проголосовал досрочно в штате Делавэр. Об этом сообщил телеканал CNBC.

Байден проголосовал вместе со своей женой Джилл. Перед тем как проголосовать, бывший вице-президент США посетил публичные слушания о здравоохранении.

Выборы президента США пройдут 3 ноября. Основными кандидатами являются Байден и действующий президент, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. Трамп проголосовал досрочно 24 октября на избирательном участке в здании библиотеки в городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида).