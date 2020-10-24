Трамп досрочно проголосовал на выборах президента США

Дональд Трамп (Фото: Tom Brenner / Reuters)

Президент США Дональд Трамп досрочно проголосовал на президентских выборах. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Только проголосовал. Великая честь!» — написал американский лидер.

Как сообщает телекомпания CNBC, президент отдал свой голос на избирательном участке в здании библиотеки городе Уэст-Палм-Бич (штат Флорида). На участок Трамп прибыл один, без супруги Меланьи. Однако его сопровождали несколько человек. На лице у президента была медицинская маска. Сам президент был одет в костюм светло-синего цвета, а также ярко-розовый галстук в диагональную полоску.

«Я проголосовал за парня по имени Трамп», — обратился Трамп к публике по итогам голосования.

Уэст-Палм-Бич располагается недалеко от частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго. В ноябре 2019 года Трамп официально сменил нью-йоркскую прописку на регистрацию во Флориде.

Согласно данным проекта «Выборы в США» в досрочном голосовании приняли участие более 56 млн человек; еще около 38,6 млн человек отдали свой голос по почте. Личное участие в голосовании приняли 17,5 млн человек. Явка избирателей уже составила 40,9% от выборов 2016 года.

23 октября в США в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) прошли предвыборные дебаты между Дональдом Трампом и его оппонентом, кандидатом от Демократической партии Джо Байденом.

Президентские выборы в США пройдут 3 ноября.