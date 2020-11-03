Живущие в Вене россиянки сообщили об обстановке в городе после серии атак

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Проживающие в австрийской столице россиянки рассказали РБК о том, что сейчас происходит в городе. Жителям Вены рекомендовали по возможности не выходить из дома после серии нападений, паники в городе нет.

По словам студентки Венского университета Валерии Столбовской, отменены занятия в школах. Людей на улицах сейчас очень мало, повсюду дежурят полицейские.

«Все, конечно, в шоке. Австрийцы не ожидали такого, и многие напуганы», — отметила Столбовская.

Другая российская студентка рассказала, что жителям запрещают публиковать фотографии и видео с места событий, а также сообщать о местах, где дежурит полиция.

«Чтобы те, кто скрылся с места преступления, не узнали, где сейчас стоит полиция, — пояснила россиянка. — Также нам не советуют выходить из дома, потому что те, кто скрылся с места преступления, еще не найдены».