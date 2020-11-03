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Нападения исламистов в Европе ,  
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Живущие в Вене россиянки сообщили об обстановке в городе после серии атак

Фото:Thomas Kronsteiner / Getty Images
Фото: Thomas Kronsteiner / Getty Images

Проживающие в австрийской столице россиянки рассказали РБК о том, что сейчас происходит в городе. Жителям Вены рекомендовали по возможности не выходить из дома после серии нападений, паники в городе нет.

По словам студентки Венского университета Валерии Столбовской, отменены занятия в школах. Людей на улицах сейчас очень мало, повсюду дежурят полицейские.

«Все, конечно, в шоке. Австрийцы не ожидали такого, и многие напуганы», — отметила Столбовская.

Другая российская студентка рассказала, что жителям запрещают публиковать фотографии и видео с места событий, а также сообщать о местах, где дежурит полиция.

«Чтобы те, кто скрылся с места преступления, не узнали, где сейчас стоит полиция, — пояснила россиянка. — Также нам не советуют выходить из дома, потому что те, кто скрылся с места преступления, еще не найдены».

Хронология теракта в Вене. Видео
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Другая живущая в Австрии россиянка сообщила, что паники в столице нет. Накануне, когда были совершены атаки, многие хотели посидеть в барах и ресторанах перед ужесточением мер по борьбе с коронавирусом. С полуночи 3 ноября в Австрии должны были вступить в силу новые ограничения в связи с распространением COVID-19, в том числе комендантский час, закрытие баров и ресторанов.

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«Слышала, что траур объявили, и все. На улице ничего не слышно. Тут и так локдаун относительный из-за COVID-19, технически незачем просить людей сидеть дома, так как они тут весьма сознательные и без того. Паники никакой нет, под окнами тоже все спокойно», — рассказала собеседница.

Накануне в нескольких местах в центре Вены произошла стрельба. В результате нападений, по данным властей, четыре человека погибли, еще 22 получили ранения. Полиция застрелила нападавшего. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся терактом. В стране объявлен трехдневный траур.

По данным полиции, застреленный — 20-летний мужчина, имеющий двойное гражданство — Австрии и Северной Македонии. В апреле 2019 года он был осужден на 22 месяца тюремного заключения за попытку присоединиться к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» в Сирии, однако в декабре был досрочно освобожден. По делу о теракте задержаны более десяти человек.

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