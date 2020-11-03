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В Австрии после стрельбы в Вене объявили трехдневный траур

Фото:Ronald Zak / AP
Фото: Ronald Zak / AP

Власти Австрии обвили траур из-за теракта в Вене, он продлится до 5 ноября. Об этом сообщается в Facebook правительства Австрии.

С 3 по 5 ноября на всех правительственных зданиях приспустят национальные флаги в память о погибших.

Стрельба у синагоги в Вене. Видео
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Накануне в центре Вены произошла серия атак, совершенных группой неизвестных. Сначала стрельбу открыли неподалеку от площади Шведенплатц, рядом с главной синагогой Вены. Позднее нападения произошли в других местах в центре города. В результате погибли четыре человека.

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Одного из нападавших застрелили правоохранители, остальные смогли скрыться. Убитым, по данным австрийских СМИ, оказался 20-летний мужчина с албанскими корнями, который хотел уехать воевать в Сирию.

Как сообщает Associated Press со ссылкой на APA, за прошедшие сутки сотрудники полиции провели 15 обысков в домах предполагаемых подозреваемых, несколько человек были задержаны.

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