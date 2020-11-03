В Линце задержали подозреваемого в причастности к теракту в Вене

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В австрийском городе Линце задержали человека в связи с делом о нападениях в Вене, эти сведения подтвердил губернатор земли Верхняя Австрия Томас Штельцер на пресс-конференции, сообщает телерадиокомпания ORF.

Задержание прошло в ходе операции, полиция вывела подозреваемого из дома. По предварительным данным, он связан с исламистами, однако не известно, имеет ли он отношение к атаке в Вене.

По данным ORF, ранее в Верхней Австрии в Кляйнмюнхене был задержан еще один человек.

2 ноября в центре Вены произошла серия нападений. Сначала неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой, после чего было совершено еще несколько атак. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным террористическом нападением». В Австрии был объявлен трехдневный траур.