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Нападения исламистов в Европе ,  
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В Линце задержали подозреваемого в причастности к теракту в Вене

Фото:Leonhard Foeger / Reuters
Фото: Leonhard Foeger / Reuters

В австрийском городе Линце задержали человека в связи с делом о нападениях в Вене, эти сведения подтвердил губернатор земли Верхняя Австрия Томас Штельцер на пресс-конференции, сообщает телерадиокомпания ORF.

Задержание прошло в ходе операции, полиция вывела подозреваемого из дома. По предварительным данным, он связан с исламистами, однако не известно, имеет ли он отношение к атаке в Вене.

По данным ORF, ранее в Верхней Австрии в Кляйнмюнхене был задержан еще один человек.

Хронология теракта в Вене. Видео
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2 ноября в центре Вены произошла серия нападений. Сначала неизвестный открыл стрельбу рядом с синагогой, после чего было совершено еще несколько атак. Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал случившееся «ужасным террористическом нападением». В Австрии был объявлен трехдневный траур.

Министр внутренних дел Карл Нехаммер на пресс-конференции 3 ноября сообщил, что в результате нападений четыре человека погибли, 22 получили ранения. Он также уточнил, что всего по делу о теракте на данный момент задержаны 14 человек.

Одного из нападавших застрелила полиция. По данным главного редактора газеты Falter Флориана Кленка, это 20-летний мужчина с албанскими корнями. Его родители родом из Северной Македонии, сам он родился и вырос с Вене.

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