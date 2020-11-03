В Москве COVID-19 заразились еще свыше 5,1 тыс. человек
За минувшие сутки в столице коронавирусной инфекцией заразились 5150 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.
Таким образом, всего за время пандемии коронавирусом в Москве заразились более 439 тыс. человек. Ранее штаб сообщил, что из них 321 679 пациентов выздоровели, свыше 3,6 тыс. только за прошедшие сутки. Умерли за время эпидемии 6936 человек.
Москва занимает первое место по количеству заболевших среди регионов России, более четверти всех случаев заражения приходится на столицу. 3 ноября оперативный штаб сообщил, что по всей России COVID-19 зафиксировали у более 18,6 тыс. человек.
Однако, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Накануне глава города заявил, что за прошедшую неделю заболевших было выявлено на 1% меньше, чем на предыдущей. Мэр считает, что снижение связано с введенными в столице ограничительными мерами.