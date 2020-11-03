В Москве COVID-19 заразились еще свыше 5,1 тыс. человек

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

За минувшие сутки в столице коронавирусной инфекцией заразились 5150 человек. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в Telegram.

Таким образом, всего за время пандемии коронавирусом в Москве заразились более 439 тыс. человек. Ранее штаб сообщил, что из них 321 679 пациентов выздоровели, свыше 3,6 тыс. только за прошедшие сутки. Умерли за время эпидемии 6936 человек.

В Москве за сутки от коронавируса вылечились более 3,6 тыс. пациентов Общество

Москва занимает первое место по количеству заболевших среди регионов России, более четверти всех случаев заражения приходится на столицу. 3 ноября оперативный штаб сообщил, что по всей России COVID-19 зафиксировали у более 18,6 тыс. человек.

Однако, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, эпидемиологическая ситуация в регионе стабилизируется. Накануне глава города заявил, что за прошедшую неделю заболевших было выявлено на 1% меньше, чем на предыдущей. Мэр считает, что снижение связано с введенными в столице ограничительными мерами.