ФАС завела дело из-за надбавки «Почты России» для труднодоступных мест

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России» из-за того, что компания не выполнила распоряжение ведомства и не отменила тарифную надбавку в 100% за посылки в труднодоступные населенные пункты. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве пояснили, что, прежде чем возбудить дело по признакам нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, служба выдала организации предупреждение, однако «Почта России» не устранила выявленные нарушения в течение десяти дней.

Заседание комиссии ФАС по данному вопросу назначено на 17 ноября.

В пресс-службе «Почте России» РБК сообщили, что взаимодействуют с ведомством по данному вопросу.