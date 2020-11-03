ФАС завела дело из-за надбавки «Почты России» для труднодоступных мест

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 3 ноября
USD ЦБ: 80,57 (+1,24) Инвестиции, 02 ноя, 13:29
Курс евро на 3 ноября
EUR ЦБ: 93,76 (+1,13) Инвестиции, 02 ноя, 13:29
На первых двух открывшихся участках в США победили и Байден, и Трамп Политика, 13:40 Белорусский футболист во второй раз задержан на акции протеста Спорт, 13:40 Глава Минздрава Украины назвал ситуацию с COVID-19 близкой к катастрофе Общество, 13:37 Место крушения катера с российскими туристами в Турции. Видео Общество, 13:31 Пережившие кризис: десять историй об успешном малом бизнесе РБК и Райффайзенбанк, 13:21 Сбербанк зафиксировал сильнейшее с весны сокращение расходов россиян Общество, 13:12 Цена нефти Brent превысила $40 впервые за неделю Инвестиции, 13:10 Минспорт утвердил Плющенко и оставил Тутберидзе тренерами Косторной Спорт, 13:06 Сложность добычи биткоина снизилась рекордно с 2011 года Крипто, 12:53 Коронавирусный стресс-тест для экспорта — кейс «Почты России» Pro, 12:52 Как «Трэш-Арт» привлекает внимание к проблемам экологии РБК и ДПиООС, 12:52 Американские эксперты описали последствия выборов в США для мира и России Политика, 12:46 В Турции при крушении катера погиб россиянин Общество, 12:46 Глава Минюста назвал минимальную сумму штрафа в новом КоАПе Общество, 12:39
Общество ,  
0 

ФАС завела дело из-за надбавки «Почты России» для труднодоступных мест

Фото:Донат Сорокин / ТАСС
Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против «Почты России» из-за того, что компания не выполнила распоряжение ведомства и не отменила тарифную надбавку в 100% за посылки в труднодоступные населенные пункты. Об этом сообщила пресс-служба ФАС.

В ведомстве пояснили, что, прежде чем возбудить дело по признакам нарушения п. 6 ч. 1 ст. 10 Закона о защите конкуренции, служба выдала организации предупреждение, однако «Почта России» не устранила выявленные нарушения в течение десяти дней.

Заседание комиссии ФАС по данному вопросу назначено на 17 ноября.

ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля
Бизнес
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости

В пресс-службе «Почте России» РБК сообщили, что взаимодействуют с ведомством по данному вопросу.

«На нашу бизнес-модель оказывает влияние почтовое законодательство РФ, — пояснили в компании. — Оно возлагает на нас задачу оказывать такую социально значимую услугу, как доставка посылок и писем буквально в каждый адрес страны, включая самые отдаленные и труднодоступные районы. Для решения этой задачи мы не пользуемся механизмом государственного субсидирования доставки».

ФАС назвала недопустимыми заявления о дефиците сахара в России
Общество
Фото:Петр Ковалев / ТАСС

Читайте на РБК Pro
Жизненный цикл российских CEO: когда генеральному директору пора уйти Каждому свой пряник: 5 типов сотрудников и фразы для их мотивации Ненасытная отрасль: почему в ИТ никак не заканчивается кадровый голод Не ждите честную обратную связь: Меган Рейц — руководителям

ФАС выдала предупреждение «Почте России» из-за надбавок к тарифам за услуги в труднодоступных населенных пунктах в середине августа.

Оно связано с тем, что с 1 октября прошлого года компания установила для некоторых посылок дополнительную надбавку в 100% к сумме оплаты за всю массу. Она взимается в случае, если посылку отправляют или принимают в населенных пунктах, круглогодично находящихся в условиях труднодоступности.

«Почта России» регионы ФАС
Материалы по теме
ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля
Бизнес
ФАС назвала недопустимыми заявления о дефиците сахара в России
Общество
ФАС пообещала снижение розничной цены лекарства от COVID вдвое
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter