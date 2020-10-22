ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля
Федеральная антимонопольная служба наложила штрафы на четыре юридических лица, связанных с группой Mercury, одним из крупнейших российских торговцев люксом: ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ» (операционная компания универмага на Петровке в Москве).
Компании оштрафованы за отказ предоставить информацию по требованию антимонопольной службы. Служба проводит антикартельное расследование, уточнила РБК замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Екатерина Конопкина. По ее словам, ведомство подозревает наличие картельного соглашения, в котором могут участвовать и иностранные компании. «Поэтому мы обратились за помощью к нашим зарубежным коллегам. Речь может идти о глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли», — передала Конопкина через пресс-службу.
Запрос был направлен компаниям, после того как они не предоставили сведения в ходе внеплановых выездных проверок. Конопкина напомнила, что за картель предусмотрена административная ответственность — штраф до 15% от годового оборота компаний и уголовная ответственность для их должностных лиц.
Чем известна Mercury
Группа основана в 1993 году и сейчас управляет, в частности, универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге. На площади в 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее собственным данным, продаются коллекции более 2 тыс. брендов: Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, часы и ювелирные украшения, а также парфюмерно-косметические и интерьерные марки.
Владельцами Mercury считаются Леонид Фридлянд и Леонид Струнин. Выручка по РСБУ операционной компании ЦУМа, ОАО «ТД ЦУМ», в 2019 году, согласно данным базы СПАРК, составила 21 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.