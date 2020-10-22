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ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля

ФАС оштрафовала ЦУМ и другие компании группы Mercury за непредоставление информации. С прошлого года ведомство ведет расследование о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России
Фото:Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Федеральная антимонопольная служба наложила штрафы на четыре юридических лица, связанных с группой Mercury, одним из крупнейших российских торговцев люксом: ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ» (операционная компания универмага на Петровке в Москве).

Компании оштрафованы за отказ предоставить информацию по требованию антимонопольной службы. Служба проводит антикартельное расследование, уточнила РБК замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Екатерина Конопкина. По ее словам, ведомство подозревает наличие картельного соглашения, в котором могут участвовать и иностранные компании. «Поэтому мы обратились за помощью к нашим зарубежным коллегам. Речь может идти о глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли», — передала Конопкина через пресс-службу.

Запрос был направлен компаниям, после того как они не предоставили сведения в ходе внеплановых выездных проверок. Конопкина напомнила, что за картель предусмотрена административная ответственность — штраф до 15% от годового оборота компаний и уголовная ответственность для их должностных лиц.

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Фото:Mark Lennihan / AP

Чем известна Mercury

Группа основана в 1993 году и сейчас управляет, в частности, универмагами ЦУМ в Москве и ДЛТ в Петербурге. На площади в 70 тыс. кв. м, находящихся под управлением группы, по ее собственным данным, продаются коллекции более 2 тыс. брендов: Dolce & Gabbana, Valentino, Gucci, Louis Vuitton, часы и ювелирные украшения, а также парфюмерно-косметические и интерьерные марки.

Владельцами Mercury считаются Леонид Фридлянд и Леонид Струнин. Выручка по РСБУ операционной компании ЦУМа, ОАО «ТД ЦУМ», в 2019 году, согласно данным базы СПАРК, составила 21 млрд руб., чистая прибыль — 2,4 млрд руб.

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Фото:Валентин Огиренко / Reuters

Представитель Mercury также сообщил, что постановление ФАС о привлечении к административной ответственности вынесено за непредставление или несвоевременное предоставление части документов, запрошенных антимонопольным органом, в том числе документов, которые организация не обязана составлять и хранить, а также для которых были установлены жесткие сроки предоставления. Назначенный штраф составил 100 тыс. руб., однако постановление в законную силу еще не вступило.

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Внеплановую проверку соблюдения требований антимонопольного законодательства компаниями, связанными с группой Mercury, ФАС проводит с декабря 2019 года. В частности, как ранее сообщала служба, ООО «Турбийон Холдинг» в течение трех рабочих дней должно было представить пакет документов. Служба, в том числе требовала ознакомить ее с учредительными документами, копиями договоров с другими организациями с января 2015 года, договорами со структурами Mercury, сведениями о банковских счетах, контрагентах за рубежом. Однако компания часть информации не предоставила, а те сведения, которые были переданы в ФАС, были направлены позднее установленного законом срока. Ведомство возбудило дело о нарушении закона «О защите конкуренции» и вновь потребовало недостающие сведения и документы.

В марте этого года ФАС уже штрафовала ООО «Мэркури классик» на 100 тыс руб. также в связи с непредоставлением информации.

Автор
Анна Левинская
ЦУМ Mercury ФАС картельные сговоры
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ЦУМ откроет люксовые пункты выдачи онлайн-заказов в регионах
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