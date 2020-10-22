ФАС оштрафовала ЦУМ в рамках расследования международного картеля

ФАС оштрафовала ЦУМ и другие компании группы Mercury за непредоставление информации. С прошлого года ведомство ведет расследование о картельном сговоре, в котором фигурируют структуры одного из крупнейших продавцов люкса в России

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Федеральная антимонопольная служба наложила штрафы на четыре юридических лица, связанных с группой Mercury, одним из крупнейших российских торговцев люксом: ООО «Мэркури Классик», ООО «Мэркури Элит», ООО «Турбийон Холдинг» и ОАО «ТД ЦУМ» (операционная компания универмага на Петровке в Москве).

Компании оштрафованы за отказ предоставить информацию по требованию антимонопольной службы. Служба проводит антикартельное расследование, уточнила РБК замначальника управления по борьбе с картелями ФАС Екатерина Конопкина. По ее словам, ведомство подозревает наличие картельного соглашения, в котором могут участвовать и иностранные компании. «Поэтому мы обратились за помощью к нашим зарубежным коллегам. Речь может идти о глобальных трансграничных рынках, в том числе и рынке интернет-торговли», — передала Конопкина через пресс-службу.

Запрос был направлен компаниям, после того как они не предоставили сведения в ходе внеплановых выездных проверок. Конопкина напомнила, что за картель предусмотрена административная ответственность — штраф до 15% от годового оборота компаний и уголовная ответственность для их должностных лиц.